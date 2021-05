Elecciones Irapuato 2021: busca Karen Guerra gobierno ciudadano

Irapuato.- Karen Guerra Ramírez, candidata a la presidencia municipal por el PRI, es licenciada en Derecho con especialidad en Administración Pública, por la Universidad de Guanajuato. Cuenta con una maestría en Innovación Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional, y ha sido militante del PRI desde el 2020.

Es ex presidenta del comité directivo municipal del PRI, del 2009 al 2010 fue asesora jurídica de la Contraloría, en 2015 regidora suplente de mayo a octubre y actualmente es regidora con licencia.

¿En qué vas a enfocar tu plan de gobierno?

Estamos conscientes de que este gobierno tiene que ser totalmente sensible, cercano a la gente, y retomar esa cercanía con los habitantes de nuestra ciudad que cada vez han estado sintiendo un gobierno municipal más distante. Estamos basándonos en cinco ejes que son: Gobierno Responsable; Desarrollo Social y Humano; Educación, Cultura y Deporte; Servicios Público Municipales y Desarrollo Económico, que son básicamente los temas en los que nos vamos a enfocar, y obviamente pues atender lo que compete al municipio.

Nos puedes platicar sobre el eje de Gobierno Responsable, ¿en qué va enfocado?, ¿cuáles son los temas que vas a tratar en él?

Primero, entender que necesitamos un marco jurídico acorde a la realidad de Irapuato, entender que la realidad normativa tiene que ser adecuada, tenemos que evolucionar en nuestra facultad normativa como Municipio y también parte de ser un gobierno responsable. Es tomar el tema de la digitalización de algunos servicios que el Municipio tiene que ofrecer de manera responsable pero también eficiente y al alcance de todas las personas en nuestra ciudad.

En cuanto al eje de Desarrollo Social y Humano, ¿qué es lo que más preocupa?

Para empezar necesitas un gobierno totalmente cercano a la ciudadanía, hoy más que nunca. Karen Guerra tiene conciencia de que debemos ser un un gobierno de puertas abiertas, transparente de la ciudadanía donde estén enterados de cómo estamos trabajando, de cómo nosotros vamos a llevar a cabo las acciones de gobierno, y sobre todo entender que debemos brindar las mismas oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos.

Algo muy importante es el tema de salud, en gobierno federal han tomado decisiones que drasticamente han limitado el acceso universal a la salud a través de programas como el seguro popular, hoy tenemos que retomarlo y lo haremos a través de una clínica de salud móvil, es decir, de manera itinerante; tendremos que estar llevando la salud a cada rincón de nuestro municipio.

Sobre el tema de Educación Cultura y Deporte, sabemos que es un tema muy sonado, sin embargo, ¿cómo va a marcar la diferencia en esos temas?

Tenemos que darle seguimiento a los temas de promoción del deporte, pero también tenemos que ayudar a que las instalaciones y los espacios deportivos en nuestro municipio sean de utilidad para la ciudadanía, necesitamos hacerlos eficientes, necesitamos promover su uso, promover que la gente acuda a estos espacios, que se tenga el acceso a ellos, buscar el tema de una accesibilidad a ellos y hay algo muy importante también, necesitamos vincular a las instituciones universitarias con los centros laborales y los centros de capacitación, como gobierno responsable y consciente de promover a la juventud de nuestro municipio.

Estoy promoviendo la creación de una unidad municipal de vinculación con instituciones académicas nacionales e internacionales, ¿para qué?, para que nuestros universitarios tengan la oportunidad de vivir una experiencia de intercambio académico que enriquezca su formación profesional pero que le abra también la perspectiva a nuevas puertas laborales o de formación continua.

En su cuarto eje de gobierno está Servicios Público Municipales, ¿cuáles son los que más faltan para Irapuato?

Mira, tenemos que seguir impulsando la total cobertura, ya que en esta administración no se ha logrado, tenemos que seguir impulsando el tema de que los servicios públicos sean de accesibilidad universal en Irapuato, pero además tengo dos propuestas fundamentales que no se han tocado con anterioridad.

Uno, la creación de una clínica veterinaria pública donde se tengan acceso a bajos costo a servicios de cuidado, de prevención y tambien de atención y salud para las mascotas, algo muy importante para nuestra ciudad que además va a incidir en otros temas de erradicar índices de violencia, a través de generar la conciencia del cuidado a los animales, evitando el maltrato animal.

Y como segundo punto, en servicios públicos municipales estoy promoviendo la creación de unos velatorios públicos, ¿qué representan?, representan la oportunidad de que todas aquellas personas que sufren la pérdida de un ser querido tengan una opción totalmente pública con costos competitivos que estén al alcance, para que durante la pérdida de un ser querido no tenga que, además, enfrentarse a la situación de un gasto que no tenía contemplado y que muchas veces supera sus condiciones económicas y quieren dobles penas, la pérdida de un ser querido y además poder llevar a cabo este duelo con estos trámites los directorios públicos van a ser una respuesta a todas aquellas personas que han perdido a alguien y hoy vemos que atienden está proceso de velación inclusive en los domicilios no lo hacen muchas veces por traición sino por falta de recursos.

Durante el último año hubo problemas por la pandemia, su último eje es Desarrollo Económico ¿en qué va a trabajar?

Necesitamos detonar nuevamente la economía local, promover primero el consumo local a través de padrones donde los propios integrantes y las familias que se dedican al comercio puedan participar de acciones que puedan ir encaminadas en promoción del comercio local, pero también necesitamos la promoción del turismo de aquí mismo de Irapuato, hemos dejado olvidado esta parte, no hemos promovido nuestra ciudad en otros espacios y hoy más que nunca, está visto que la promoción al turismo local será un gran detonante. Necesitamos promover a Irapuato en otras latitudes como un centro posible de conferencias de negocios, competencias deportivas, buscar esta asociación y promover esquemas en los que Irapuato resulte atractivo, para que se celebren aquí torneos, encuentros, celebraciones de asociaciones y de cámaras de comercio.

En cuanto al tema de seguridad, ¿qué es lo que va a estar haciendo o cómo lo va a atender? Sabemos que sigue habiendo homicidios, sigue habiendo desapariciones.

La seguridad es fundamental para los irapuatenses, en todo está caminar, todo este recorrido que hemos hecho en colonias, en comunidades, la exigencia que la ciudadanía hace es en tema de seguridad. Karen Guerra les ha propuesto trabajar de la mano con los ciudadanos, pero enfocarnos en las causas que han generado este clima de inseguridad, cuáles son las principales causas, una sin duda son las adicciones, lo he dicho inclusive en mi paso por el Ayuntamiento, el poco recurso que se le destina a un centro contra las adicciones da cuenta de la falta de criterio que tenemos para poder resolver el problema, hoy por hoy Irapuato necesita un padrón de adicciones donde conozcamos cuáles son los centros de rehabilitación, los regularicemos y los tengamos siempre con revisiones oportunas para garantizar la seguridad de las personas que se encuentran buscando una alternativa, pero también necesitamos un padrón de adicciones donde sepamos en cuántos hogares en Irapuato hay un problema de adicción.

Las familias no estamos preparadas para sortear un problema de adicción y una vez que el problema se presenta no sabemos cómo atenderlo, no sabemos a dónde acudir o no tenemos los recursos económicos para poder resolverlo, esto detona que se vuelve un problema social y en ese problema social es donde nosotros tenemos que dar respuesta.

¿Por qué la gente debe votar por Karen Guerra?

La gente debe votar por Karen Guerra porque representó una oposición firme, sólida, porque he sido una mujer que les ha garantizado el respeto y derecho que nos escuchen en el ayuntamiento, tengo la experiencia para ser gobierno, tengo la capacidad y la preparación, hoy en ningún momento he sido improvisada, me he preparado para éste momento, represento la experiencia, represento la alternancia que tanto necesitan los irapuatenses. Hoy Karen Guerra es la opción de los irapuatenses para una alternancia con rumbo, con cercanía, con experiencia para gobernar en Irapuato.