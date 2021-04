Elecciones Irapuato: Podría impugnar candidatura de Irma Leticia

Irapuato.- La militante de Morena, Maribel Aguilar González quien buscaba ser candidata del partido por la diputación local del Distrito 12, podría impugnar la candidatura de Irma Leticia González Sánchez si la comisión de elección de candidatos no le da respuesta sobre la forma en la que se eligió a la candidata.

Mencionó que esta acción la haría por la inquietud que tiene en base a la selección de la candidata que va a contender por el cargo, ya que no se le informó cómo se llevaría a cabo la elección y ella se enteró por medio de medios de comunicación y la página de Morena.

Estuvimos esperando cuáles iban a ser las indicaciones, cuales iban a ser los procesos para llevarse a cabo la selección, lamentablemente yo me di cuenta dos días antes (...) cuando yo me entero que íbamos a ir a encuesta, íbamos a ir solamente dos personas y me entero por las redes y algunos compañeros que me hicieron algunas llamadas”, dijo.