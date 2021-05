Celaya/Irapuato.- Se les preguntó a los candidatos a las alcaldías de Celaya e Irapuato ¿a qué se debe la caída en contagios, muertes y hospitalizados por COVID, a la estrategia del gobierno?

Aún es muy pronto para emitir juicios al respecto. Si bien ha habido una disminución en el número de casos, no olvidemos que México se sitúa en el cuarto lugar de mayor mortalidad por COVID 19. El lamentable fenómeno de la pandemia deberá de ser estudiado con profundo detenimiento y atención con el objeto de evaluar la pertinencia y efectividad de las medidas así como establecer nuevos protocolos que permitan eviten que una tragedia así tenga un impacto tan lamentable.

Sí definitivamente (que es estrategia de gobierno) yo creo que es un conteo que no es correcto, finalmente sigue creciendo el tema de contagios, aunque ya se han vacunado a cierto número de la población pero definitivamente tuvo que haber un rebrote pasando los días festivos de semana santa, no los marcaron, quiere decir que no esta bien ese conteo.

Jorge Estopellán

PRI