Candidatos de Celaya e Irapuato exigen justicia por Alma Rosa

Celaya/Irapuato: Candidatos a la Presidencia Municipal de Irapuato exigieron a las autoridades más seguridad y condenaron el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón.

Fabiola Almanza, candidata del Partido Encuentro Solidario (PES), destacó que este fue un crimen cobarde, que demuestra que la violencia está presente en cualquier parte de la entidad.

Es un feminicidio que no debe quedar impune, exijo a las autoridades protección para mi y todas las candidatas y candidatos. Este crimen se debe investigar y castigar al o los responsables”.

La candidata del Partido del Trabajo (PT), Julia Euresti Saldaña, dijo que es lamentable lo sucedido a Alma Rosa Barragán y envió condolencias a sus deudos, pues esta es una pérdida irreparable, por lo que exigió seguridad para quienes buscan el voto de los ciudadanos en la entidad.

Los ciudadanos guanajuatenses estamos indignados y molestos con esta clase de situaciones y a nuestro gobierno estatal como candidata y como ciudadana le exijo que ya tomen cartas en el asunto, no se puede seguir viviendo con esta inseguridad ¿Y así piden 9 años más de el fiscal en nuestro estado? ya basta!, más que infraestructura necesitamos seguridad para vivir”.

Víctor Saavedra Zamudio, candidato Independiente, destacó que el hecho es muy lamentable, mismo que evidencia la descomposición del estado mexicano, en especial del estado de Guanajuato.

Por su parte, la candidata del partido Nueva Alianza, Ofelia Villaseñor, lamentó que haya ocurrido este reprobable acontecimiento, y dijo que la sociedad debe valorar que este hecho puede ser un termómetro de la inseguridad que se vive.

Debe servir como termómetro en nuestra sociedad, primero para entender hasta donde pudiera incursionar algún grupo del crimen organizado, para decidir quienes gobiernan, porque quien hizo o contribuyó a este lamentable suceso no se le puede llamar de otra manera”.

Asimismo, Lupita Solís, candidata del PRD, lamentó y condenó profundamente el homicidio de Alma Barragán y exigió a las autoridades correspondientes y a las Fiscalía General del Estado la pronta investigación y esclarecimiento de los hechos.

Cabe señalar que el candidato de Morena, José Aguirre Gallardo, no quiso opinar del tema, al considerar que no tenía conocimiento del mismo.

AM buscó la opinión de la candidata del PAN, Lorena Alfaro García, quien no emitió postura ante el asesinato de la candidata de Movimiento Ciudadano.

Candidatos a la alcaldía de Celaya coincidieron que el lamentable asesinato de Alma Rosa, candidata a la alcaldía de Moroleón es un suceso lamentable y muy triste, mismo que debe ser resuelto por las autoridades competentes.

Ara Morales, candidata de Nueva Alianza señaló que tres ciudadanos guanajuatenses que buscaban mejorar la calidad de vida en sus ciudades de origen han sido privados de la vida.

Mis oraciones para sus familiares, luz y paz para ellos. Seguiremos en campaña, el crecimiento y desarrollo de La Puerta de Oro del Bajío lo requiere. No pediré seguridad, no pediré para mí lo que ningún celayense o guanajuatense o mexicano no tiene”.