Elecciones León 2021: Alejandra Gutiérrez cierra campaña en Plaza Principal

León, Guanajuato.- Miles de ciudadanos, simpatizantes panistas y políticos acompañaron a la candidata a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, a su cierre de campaña.

El evento tuvo lugar en la Plaza Principal de la ciudad, justo frente a la Casa Municipal donde la abanderada panista prometió "ni baquetones, ni transas" en su gobierno.

El evento de cierre de la candidata panista estaba previsto para dar comienzo a las 6 de la tarde, sin embargo minutos antes de las 5 ya se veían varios grupos dispersos en la Zona Centro portando las banderas del PAN y el evento dio arranque con los discursos poco después de las 6:30.

Decenas de personas esperan en la Plaza Principal para el cierre de campaña. Foto: José Antonio Castro Murillo.

A la entrada principal de la zona peatonal incluso estaba reunida la batucada de la candidata, quienes ensayaban las porras previo al evento.

‘Queremos democracia’

Ya en la plaza principal a manera de filtro en las dos entradas al escenario se ubicaron al menos 10 personas dispersas en las entradas, ellos se encargaron de regalar cubrebocas a quienes no lo portan y colocan gel antibacterial a todos los que se suman al evento.

Previo al arranque comenzaron a llegar ciudadanos desde temprano, varios grupos de personas que llegaron en camiones especiales se reunieron en el bulevar Adolfo López Mateos, lo que provocó congestionamiento vial en esta avenida que es de las más transitadas.

Queremos democracia, no queremos que nos vengan a imponer desde México. Vamos a dinamizar la actividad del gobierno que sea humano, cercano, eficiente, transparente, de la mano con ustedes", dijo la candidata que agregó tienen aún grandes retos derivados de la pandemia de COVID-19.

Habitantes de colonias como Piletas, Agua Azul, León II, Villas de San Juan, Santa Cecilia, Deportiva II, Zona Centro y Loma Dorada asistieron al evento e incluso algunos acarreados de comunidades rurales como La Sandía, Duarte, San Juan de Otates, Los Ramírez, Alfaro y Santa Rosa Plan de Ayala acompañaron a Alejandra en su cierre.

Foto: Omar Ramírez.

"No me va temblar la mano para hacer lo que se tenga que hacer para que en León se vive tranquilo... Cero tolerancia, aquí sí se va a cumplir la ley, la parte que le toca al Municipio la parte reglamentaria tenemos que mandar bien clara la señal que no podemos permitir la impunidad", aseguró.

También durante su discurso reprochó el abandono del Gobierno Federal a los municipios con la desaparición de programas y la disminución de recursos destinados a diferentes áreas como salud, cultura, deporte y obras, entre otros.

El evento contó con la participación del dirigente estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete, quien llamó que con el voto al PAN "darles una bofetada a los que ya saben quién porque esos son la dictadura de la improvisación, la incompetencia", indicó.

Acompaña Marlo Cortés a Alejandra Gutiérrez

En el evento lucieron los cubrebocas con el logo del PAN, sin embargo la mayoría de los asistentes tenía el cubrebocas mal puesto, debajo de la nariz y junto con la ausencia de la sana distancia fue el evento propicio para el COVID-19.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, quien también acompañó a Alejandra Gutiérrez en su arranque de campaña, aseguró que en las elecciones del próximo domingo ganarán 3 a 1 y aprovechó su intervención para llamar a no votar por Morena.

Foto: Omar Ramírez.

"Morena destruye, les quitó apoyos, Morena quiere destruir instituciones, desde León, Guanajuato digámosles a esos de Morena que México no es una monarquía, es una democracia, donde todos los mexicanos debemos ser escuchados y tomados en cuenta", dijo.

También acompañaron a Gutiérrez Campos otros candidatos de su mismo partido: Luis Ernesto Ayala Torres, Aldo Márquez, Cristina Márquez Alcalá, Martha Hernández, Rolando Alcántar Rojas y Miguel Ángel Salim Alle, todos dirigieron un mensaje de menos de un minuto para poder a los ciudadanos salir a votar.

