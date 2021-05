Elecciones León 2021: Advierte Alejandra Gutiérrez finanzas 'apretadas'

León, Guanajuato.- Ante constructores Alejandra Gutiérrez Campos, que contenderá por el PAN en las elecciones León 2021 por la Alcaldía de León, advirtió de las limitaciones presupuestales que enfrentará el próximo Gobierno Municipal, aunque aseguró que la inversión en infraestructura sí crecerá.

En una reunión en la sede de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Guanajuato, con socios leoneses, la panista criticó los recortes federales en infraestructura y adelantó que buscará alternativas como la asociación público-privada en Proyectos para Prestación de Servicios (PPS).

El presupuesto municipal sí está muy restringido. Del 2012 a la fecha son 500 millones de pesos menos en recurso federal de infraestructura para León... Hay que estirar la liga, hacer que rinda”, expuso en su plática con constructores.

En 2020 y 2021 la inversión pública en infraestructura se sostiene, dijo, gracias a recursos estatales de los dos paquetes de deuda aprobados por el Congreso Local.

La alternativa para el próximo Gobierno Municipal, dijo, será impulsar el esquema de PPS para que el sector privado participe junto con el público para prestación de servicios públicos y ejecución de infraestructura. Además de coordinarse para concretar proyectos con dinero estatal.

“Sí hay que apretar el paso en infraestructura”, prometió.

Y no sólo en obra nueva, también dijo que está pidiendo información de las que requieren de mantenimiento para que no sucedan tragedias como la del Metro de la CDMX.

La revisión del gasto público, expuso, significa ajustar el gasto corriente y aumentar el de inversión, pero no es sencillo pues gran parte del presupuesto son recursos ya etiquetados para la prestación de servicios que no se pueden recortar.

Gustavo García Hernández, secretario de la CMIC Guanajuato, solicitó a la candidata panista trabajar de manera estrecha con el Consejo Consultivo de Obra Pública de León y la Comisión Mixta para planeación y ejecución de obras.

No es solamente pedir, estamos para aportar. A los consejos (ciudadanos) hay que darles una apretada, que estén los mejores, los que deben de estar”, comentó.

La panista ofreció que la participación ciudadana será clave para ser gobierno. “Que me digan lo que está mal para corregir, no quiero que todo me aplaudan”, concluyó.