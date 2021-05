Elecciones León 2021: Ale Gutiérrez descarta bajar la guardia por primer lugar en encuesta de preferencia electoral

León, Ganajuato.- A pesar de los buenos resultados obtenidos en la encuesta de Universidad Meridiano, que la coloca como la favorita para ganar la Alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez dijo que no se cruzará de brazos.

Me da mucho gusto saber de esto, ahora sí que donde nos presentamos a llevar propuestas veo mucha gente que se está sumando a este proyecto, sin embargo no me confío porque sé que tendremos que trabajar hasta el último minuto y pues esto se resuelve hasta el 6 de junio”, dijo la candidata panista.