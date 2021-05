León, Guanajuato.- Ante el reto que lanzó Ricardo Sheffield Padilla de debatir sobre la seguridad, a la panista Alejandra Gutiérrez Campos, ella le respondió que no caería en provocaciones.

AM le preguntó directamente la mañana de este miércoles 19 a la candidata si estaría dispuesta a asistir a un debate solamente entre ellos dos, y Alejandra Gutiérrez respondió que no caerá en provocaciones.

¿Eso es un no?, se le cuestionó en la entrevista de la candidata ante medios, e insistió: “Ya tuvimos varios debates, porque desaprovecha sus oportunidades”.

Respecto a la pregunta que el morenista acusa no respondió en el debate sobre la gestión del fiscal Carlos Zamarripa y el alcalde Héctor López, en seguridad, opinó:

“Los leoneses quieren más en materia de seguridad y en el ámbito municipal estoy generando propuestas concretas y las he repetido, tanto en la parte de prevenir, como de operar y tener mejores policías, tecnología, reacción, una mejor Academia de Policía, son varias las propuestas. No he sido omisa, he sido bien clara”, dijo.