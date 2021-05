Candidatos a Alcaldía de León dialogan con universitarios

León, Guanajuato.- Los candidatos a la alcaldía de León se reunieron (virtualmente) este martes en un foro con jóvenes vía zoom al que convocan organismos empresariales.

En el evento participan 14 líderes juveniles de perfil universitario tanto de instituciones públicas como privadas, primeros votantes y líderes juveniles de los organismos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

La dinámica es que se presentará un tablero tipo “jeopardy” donde estarán ocultas preguntas previamente diseñadas por los jóvenes, de cada uno de los siguientes temas: Economía y empleo, salud, educación, medio ambiente, atención a la desigualdad y pobreza, seguridad pública y hasta sobre experiencias de vida.

El proyecto para abastecer de agua a León será un hecho, aseguró el candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla.

Durante el foro virtual de jóvenes con candidatos a la Alcaldía de León el candidato por Morena aseguró que en su administración el proyecto del Zapotillo sería una realidad.

Estaremos trabajando en un proyecto sustentable para traer agua a León a través de la Presa del Zapotillo… La industria textil no es la más significativa, es la curtidora y tienen su propia planta de tratamiento estaremos asegurándonos de que operen de manera adecuada".

También propone programas permanentes para el uso adecuado del agua a nivel nacional es como se podría prevenir el mal uso o uso excesivo e incluso la falta de tratamiento del agua.

En su segunda intervención, el candidato de Morena, Ricardo Sheffield, señaló que para prevenir enfermedades respiratorias causadas por la contaminación del aire es necesario actuar en varias vías y principalmente regularizar las ladrilleras.

Es un tema de sustentabilidad, no del que escogí (de salud), pero debemos estar haciendo en temas de vehicular en la verificación, necesitamos trabajar con las ladrilleras para reubicarlos y proporcionarles hornos adecuados para quemar el ladrillo con recurso municipal a través de créditos sin intereses a largo plazo”, explicó.

La candidata del Partido Encuentro Social (PES) a la alcaldía de León, Elizabeth Rangel propuso que para evitar la deserción escolar se eliminen las totalmente las cuotas escolares.

Además de impulsar apoyos para los emprendedores, internet gratuito y salas de coworking y networking para que los estudiantes puedan desarrollar su propio negocio.

Ante la pregunta: ¿Está usted en desacuerdo de que los policías sean facultados para levantar denuncias?, la candidata por el PAN a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez, reiteró que son insuficientes los 64 policías con esta facultad.

Aseguró que en su administración la meta será llegar a tres mil policías, señaló que se apoyarán con los comités ciudadanos de seguridad en las colonias.

Además aseguró que no bastará con capacitar a los elementos de seguridad pública con 6 meses en Academia Metropolitana de Seguridad Pública, sino que buscará capacitación y preparación permanente.

“El buen juez por su casa empieza, tenemos que empezar por el municipio”, señaló la candidata del PAN, respecto a qué hará para promover la inclusión laboral a personas con discapacidad.

Señaló que desde el sector público, en este caso del Municipio, serán los primeros en contrarar a personas con discapacidad.

La candidata de Redes Sociales Progresistas por la alcaldía de León, Rosa Elba Pérez propuso que se implemente el programa “Hoy no circula”, esto para proteger el medio ambiente y mejorar la calidad del aire.

Rosa Elba señaló que en León hay más de 500 mil automóviles registrados y son la principal fuente de contaminación del municipio.

La candidata Nancy Fonseca por el Partido del Trabajo es la primera en elegir una pregunta “random”, se le cuestionó sobre sus principales retos en la vida.

Hacer un check list de las cosas que quiero hacer y decir, hay que aprender a sintetizar he aprendido a ser más organizada para ser más precisa en sus ideas. Aprender a ser más generosa y entender que las personas no traen la misma dinámica y mejorar en lo personal”, señaló.

Para impulsar los emprendimientos que surgieron a raíz de la pandemia de COVID-19 la candidata del PT Nancy Fonseca, aseguró que creará créditos de hasta 10 mil pesos para jóvenes y acceso a servicios médicos gratuitos.

El candidato por el Partido Verde Ecologista de México, Sergio Contreras, es el tercero en elegir una pregunta acerca de seguridad, se le cuestionó sus propuestas para prevenir y disminuir los robos a casa habitación.

Además señaló que es necesario un estudio para determinar las zonas de mayor incidencia delictiva y así tener una estrategia por colonia.

No se le ha apostado a la prevención, el gobierno municipal ha destinado 0 pesos en 2021… no hay construcción de la seguridad ciudadana”, dice.

Además, también aseguró que de ganar la alcaldía impulsaría el arte y la cultura.

Cincuenta millones de pesos al Instituto de la Cultura ha sido insuficiente para poder impulsar este sector señala el candidato del Partido Verde, Sergio Contreras.

Llevar obras de teatro y museos móviles a los lugares donde existe mayor marginación para promover la cultura en estas zonas.

Marcos Vaquero Rull, candidato de Nueva Alianza por la alcaldía de León sostuvo que se debe priorizar trabajar en programas que otorguen oportunidades laborales, deportivas, escolares y políticas en los jóvenes.

Señaló que, con este tipo de oportunidades se podrá fortalecer la economía y desarrollare proyectos sustentables que puedan disminuir la desigualdad en León.

Respecto al acceso laboral a jóvenes y adultos mayores y Juan Pablo López Marún, candidato del PRI, propone crear escuelas de oficios para generar autoempleo.

La candidata por el PRD, Paola Aceves, propone instalar botones de pánico en las estaciones de las orugas y en los camiones como parte de sus propuestas para combatir la inseguridad con tecnología innovadora.

Además propone la creación de una aplicación móvil donde los ciudadanos puedan acudir al policía más cercano ante un posible delito y descarta utilizar alguna estrategia de seguridad internacional sin antes analizar la situación de la ciudad.

El 60% de la población de León no cuenta con internet, por lo que el reto de conectividad aún es grande, señaló la candidata del PRD, Paola Aceves, e indicó que tal propuesta abonará a la continuar con la educación virtual que comenzó a raíz de la pandemia de COVID-19.

Nos enfrentamos a una pandemia que no contábamos con las herramientas necesarias para tener clases, hay colonias que no cuentan con los servicios básicos y menos internet, 'Conéctate León' llevará internet a todos los polígonos de la ciudad que no cuentan con tal servicio”, afirmó.