Asegura Sheffield que puede mejorar transporte público de León

León, Guanajuato.- Dos familias están controlando el transporte público de León y ven más por sus ganancias que por un servicio eficiente, acusó Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la alcaldía en las próximas elecciones de este 2021; el morenista ofreció reestructurar el SIT para hacerlo más rápido.

En su visita al Mercado de San Miguel, un vecino de la zona se acercó al exalcalde para pedirle que se mejore el sistema de transporte público; “está de la patada”, comentó.

Ante la queja, el candidato acusó que “el transporte público que recibió reconocimientos internacionales en 2011, lamentablemente 10 años después se ha deteriorado muchísimo”.

Especificó que: “tenemos problemas serios en el tema de las alimentadoras, más que de las troncales. Ese problema tiene origen en cómo se ha concentrado en dos familias la propiedad del sistema”.

Esto ha generado, según el candidato, que “ya no es la eficiencia lo que se está buscando sino la rentabilidad. En torno a la rentabilidad han reducido el número de alimentadoras y la frecuencia de estas, y es un deterioro que debe de detenerse”.

Estoy seguro que el PAN no lo va a hacer porque no lo ha hecho”, reprochó Sheffield Padilla, quien dijo que ofrece “regresar al sistema original. No es tema de comprar unidades sino de operarlas, que la prioridad sea su eficiencia y no la rentabilidad para dos familias”.