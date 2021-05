“La verdadera encuesta es el 6 de junio”, responde Sheffield a encuesta de AM

León, Guanajuato.- “La verdadera encuesta es el 6 de junio”, respondió el candidato a la alcaldía de León por Morena, Ricardo Sheffield Padilla, tras la publicación de una encuesta en la que virtualmente la aspirante del PAN, Alejandra Gutierrez, le dobla en intención de voto para las próximas elecciones de este 2021.

El candidato de Morena a la alcaldía de León señaló que la encuesta realizada por la Universidad Meridiano para AM tiene fallas metodológicas, ya que consideró “imposible” que el porcentaje de la población que lo conocía haya disminuido después de un mes de campaña.

"Es una encuesta muy curiosa porque todas las encuestas en marzo publicaban que yo tenía un nivel de conocimiento mayor al 80% y yo no sé si ahora le dio amnesia a la gente y eso era antes de hacer campaña, imagínate ahora a casi un mes de hacer campaña traigo menos de la mitad en conocimiento y tan solo eso revísenlo, ¿no? La verdadera encuesta es la urna el 6 de junio", opinó el exalcalde y candidato de Morena.

"Me llama la atención que lo ponen en interiores es el nivel de conocimiento porque tú no puedes caer en tu nivel de conocimiento, puedes caer en tu aceptación y en muchas cosas. Pero, no en tu nivel de conocimiento (...) Me conocían en marzo y ahora ya no. ¿Te parece lógico? Esa es mi pregunta", dijo en entrevista con AM.

Reiteró que la intención de voto puede variar día a día. Sin embargo, es imposible que haya aumentado el porcentaje de personas que lo desconocen.

“Realmente no se les entiende en su encuesta. No hay manera estadística, ni en las matemáticas, en que tu nivel de conocimiento sea menor que el que tenías antes de iniciar las campañas. Eso es muy diferente a la intención de voto, es solo conocimiento", agregó.

AM cuestionó al candidato acerca de qué intención de voto cree tener a su favor.

"Aquí no es un tema de percepciones, a mí lo que me interesa es convencer a la ciudadanía de que a León le urge una transformación. No es posible que hace 10 años, cuando yo era alcalde en el 2011, éramos el municipio más seguro de México y que ahora 10 años después, estemos entre los 50 municipios más inseguros del mundo", respondió.

Firma pacto de civilidad

El ex titular de Profeco firmó este domingo el pacto de civilidad ante el Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).

Con esta firma, el candidato de Morena promete realizar una campaña en armonía. Hizo un llamado al resto de los candidatos para que se sumen a este ejercicio.

