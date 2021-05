Boletas tendrán apodos de candidatos a alcalde estas próximas elecciones

León, Guanajuato.- Apodos como “Negrín”, “Lupillo”, “Nanis”, o “Lajovich” son algunos de los sobrenombres que utilizan varios candidatos a alcaldes en las próximas elecciones este 2021 en Guanajuato y que también serán impresos en las boletas para contender en la elección del 6 de junio.

Así lo aprobó el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) este lunes para incluir en las boletas electorales los sobrenombres o nombres con los que se les conoce públicamente a los candidatos a presidencias municipales y diputaciones locales por el principio de mayoría.

Por lo que respecta a las solicitudes, las mismas cumplen con los requisitos legales pues no confunden al electorado, no constituyen propaganda electoral, no emplean frases o lenguaje vulgar, denostativo o peyorativo, no incluyen frases o símbolos religiosos, y no contravienen o atentan en contra de los principios que rigen la materia electoral.

La inclusión de sobrenombres en las boletas electorales permitirá que el electorado pueda identificar mejor a las candidatas y los candidatos registrados para contender en las elecciones del 6 de junio del presente año.

¿Cómo aparecerán los candidatos en las boletas?

Algunos de los sobrenombres o nombres con los que se les conoce públicamente a las personas candidatas y los candidatos a presidencias municipales y que se incluirán en las boletas electorales son:

POR MORENA

Municipio Nombre registrado Impresión en la boleta Abasolo Jéssica Cabal Ceballos Jéssica Cabal Ceballos

“Jessi Cabal” Apaseo el Grande Luis Ernesto Jiménez Martínez Luis Ernesto Jiménez Martínez

“Negrín” Atarjea J. Guadalupe Flores Loyola J. Guadalupe Flores Loyola

“Lupillo” Cuerámaro José Manuel Padilla Delgado José Manuel Padilla Delgado

“Pepe Padilla” Dolores Hidalgo C.I.N. María Josefa Moncada Jiménez María Josefa Moncada Jiménez

“Sra. Josefa” Huanímaro Roberto Contreras Núñez Roberto Contreras Núñez

“Beto Contreras” Irapuato José Javier Aguirre Gallardo José Javier Aguirre Gallardo

“Pepe Aguirre” Manuel Doblado Emmanuel Joaquín Madrigal Capistrán Emmanuel Joaquín Madrigal Capistrán

“Emmanuel” Ocampo Sandra Martínez Capuchino Sandra Martínez Capuchino

“Sandra Capuchino” Pénjamo Carlos Alberto Castillo Cruz Carlos Alberto Castillo Cruz

“Carlitos Castillo” Pueblo Nuevo Annabel Belman Guevara Annabel Belman Guevara

“Nanis” Romita Juan Francisco Rangel Lajovich Juan Francisco Rangel Lajovich

“LAJOVICH” Salamanca Julio César Ernesto Prieto Gallardo Julio César Ernesto Prieto Gallardo

“César Prieto” Salvatierra Ma. Concepción del Rocio Prado Bocanegra Ma. Concepción del Rocio Prado Bocanegra

“Rocío Prado Bocanegra” San Diego de la Unión Ma. Socorro Gaspar Torres Ma. Socorro Gaspar Torres

“Coco Gaspar” San Felipe Dolores Berenice Aceves Rocha Dolores Berenice Aceves Rocha

“Bere” San José Iturbide María Emilia Verenice Rico Merlo María Emilia Verenice Rico Merlo “Vere” San Luis de la Paz Aidaveth García Monjarás Aidaveth García Monjarás

“Aidaveth García” San Miguel de Allende Luis Ricardo Ferro Baeza Luis Ricardo Ferro Baeza

“Ricardo Ferro” Santa Catarina Josefa Barrera Cabrera Josefa Barrera Cabrera

“Josefita” Tierra Blanca Gerardo Jiménez Flores Gerardo Jiménez Flores

“Británico” Uriangato Leticia Serrato Guzmán Leticia Serrato Guzmán

“Lety Serrato” Valle de Santiago Leopoldo Torres Guevara Leopoldo Torres Guevara

“Polo Torres” Villagrán Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza

“Cinthia Teniente” Xichú Efraín Calixtro López Efraín Calixtro López

“El Inge” Yuriria Janira Abarca Chávez Janira Abarca Chávez

“Yani Abarca”

Por el PRD:

Municipio Nombre registrado Impresión en la boleta electoral Abasolo Rocío Cervantes Barba Rocío Cervantes Barba

“Chío Cervantes” Apaseo el Grande Graciela Sánchez Mendoza Graciela Sánchez Mendoza

“La güera” Purísima del Rincón Lourdes Pérez Guzmán Lourdes Pérez Guzmán

“Lulú Pérez” San Felipe Alma María del Rosario Guerra Alma María del Rosario Guerra

“Alma Guerra”

Por parte de la coalición “Va por Guanajuato”

Municipio Nombre registrado Sobrenombre Salvatierra Sandra Nadine Ramírez Vera Sandra Nadine Ramírez Vera

“Nadine Vera” San Luis de la Paz Luis Gerardo Sánchez Sánchez Luis Gerardo Sánchez Sánchez

“Chino” San Diego de la Unión Claudia Muñoz Cárdenas Claudia Muñoz Cárdenas

“Clau Muñoz” Tarandacuao Katia Daniela Pineda Chávez Katia Daniela Pineda Chávez

“Doctora” Tarímoro Moisés Maldonado López Moisés Maldonado López

“Moy Maldonado” Uriangato Anastacio Rosiles Pérez Anastacio Rosiles Pérez

“Tacho Rosiles”

Por parte del Partido Verde Ecologista de México

Municipio Nombre registrado Impresión en la boleta electoral Dolores Hidalgo C.I.N. Ulises Barba Aguilera Ulises Barba Aguilera

“Inge Ulises”

MCMH