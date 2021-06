León, Guanajuato.- En el nuevo proyecto del PRI para León “no tenemos cola que nos pisen”, y sí las ganas de dar soluciones porque “los últimos seis años los gobiernos del PAN han nadado de muertito”, sostiene Juan Pablo López Marún, candidato a la Alcaldía.

Asegura que crecerán la votación alcanzada en el 2018 que fueron tercera fuerza.

“Claro que sí, el ánimo está puesto para eso, hay un PRI vivo, vigoroso, un proyecto político que crece y se consolida según las propias encuestas y nos va ir mucho mejor de lo que las propias encuestas hablan, el domingo 6 de junio daremos una sorpresa”, expresó el candidato en entrevista en vivo para AM Facebook.

Defendió que son una opción de gobierno seria, que trabajará en dar soluciones.

Creo que a nuestra ciudad le ha faltado el liderazgo, las ganas de querer hacer las cosas, los últimos seis años los gobiernos de Acción Nacional han nadado de muertito, se han hecho de la vista gorda, se han escondido de los problemas, y eso tiene que cambiar, necesitamos hacer que las cosas sucedan”, expuso el tricolor.

‘Hay PRI para rato’

AM: ¿Cómo impacta a favor o en contra en tu campaña los resultados de la última gestión del PRI que encabezó Bárbara Botello y terminó Octavio Villasana?

“En el 2018 la gente estaba muy enojada con el PRI, molesta por los errores cometidos en el sexenio federal anterior y en la Administración que encabezamos en León, manifestó su descontento en las urnas y fue una elección durísima. Siento un mucho mejor ánimo hacia el PRI en León, la gente reconoce también lo que se hizo bien. El País de hace dos años y medio era mucho mejor que el de ahora”, dijo.

El priista dijo que el enojo de los leoneses es hoy con el PAN que no ha podido garantizar la paz y ha fallado en los servicios públicos, reactivación económica y el manejo de la pandemia. Y con Morena por la destrucción a la que lleva el País.

Cierto es que como generación nos toca dar la cara y en algunas ocasiones asumir los errores que cometieron otros, pero también la gente entiende que no los cometimos nosotros, que no le hemos robada nada a nadie, tenemos las manos limpias, no tenemos cola que nos pisen, no tenemos por qué asumir los errores de otros, algunos ya fuimos servidores públicos y entregamos buenas cuentas”.

Juan Pablo es además candidato a segundo regidor en la planilla del PRI. Sea cual sea el resultado del 6 de junio asegura que él seguirá participando en el partido.

“Desde hace 15 años estoy en este instituto político y seguiré participando en las oportunidades que el partido me de, pero del PRI yo no me voy, este relevo generacional, está depuración de la que hablo, es importante. Yo veo PRI para rato”.



Seguridad, economía, agua

En materia de seguridad pública insistió en migrar de un modelo reactivo a uno preventivo, empezando por crear un sistema de inteligencia y estadísticas municipal “para que con información podamos de manera oportuna disuadir los delitos”.

Dijo que fue el primero en plantear aumentar el tiempo de formación de los policías al pasar de seis meses a dos años, alternando el aula con el territorio. Además de reestructurar el cuerpo policiaco basado en un verdadero policía de proximidad, más inteligencia y reacción, así como el mejorar los estímulos para los buenos agentes.

Otra de sus apuestas es el plan de reactivación económica los primeros 100 días, que contemple acciones como: compras municipales para empresas locales, apertura de empresas sin tramitología, apoyos directos y crédito sin intereses.

Una de las prioridades de su gobierno, resaltó el candidato, es llevar infraestructura social en las zonas de desarrollo prioritario, y en especial llevar “agua para todos”.

Reconozco en Sapal un organismo operador de excelencia, pero también es cierto que no está cumpliendo del todo con su función social y resarcitoria, muy bien que tenga finanzas sanas pero tenemos que ponerlo al servicio de quienes no tienen.

Juan Pablo López tiene 35 años de edad, fue Delegado de Telecomm en Guanajuato el anterior sexenio federal. Candidato a diputado federal por el distrito 11 en 2018 y actual dirigente con licencia del Comité Directivo Municipal del PRI.