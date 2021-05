León, Guanajuato.- La candidata a la Alcaldía de León por el PAN, Alejandra Gutiérrez Campos, dijo que otras administraciones no quisieron o no pudieron combatir la inseguridad, pero ella “no le sacará al parche, y tomará al toro por los cuernos”.

También defendió al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, dijo que en su cargo como diputada estuvo a favor de su reelección “porque en su momento era la mejor opción para León, y para todo el estado”, y añadió que “la seguridad no la hace una sola persona”.

¿Por qué apoyó al Fiscal para su reelección?, preguntó AM.

“Está muy claro, porque lo que se aprobó fue una armonización federal, donde lo que se está haciendo es dándole autonomía a la Fiscalía, y porque en su momento era la mejor opción para León y el estado; lo que hicimos, insisto, fue darle una mejor autonomía hacia adentro”.

Y defendió el trabajo de Zamarripa contra la inseguridad.

“La seguridad no la hace una sola personas, la hacemos todos, la autoridad federal, estatal, y municipal; el Poder Judicial, la Procuraduría, el Ejecutivo, todos tenemos que hacer lo propio, yo no le sacó al parche, yo voy a entrarle, voy a agarrar el toro por los cuernos y voy a trabajar en materia de seguridad”.

Y añadió: “Todos tenemos que hacer lo mismo, en lugar de estar repartiendo culpas, todo tenemos que ponernos a trabajar y no sacarle la vuelta al tema”.

Sobre si como alcaldesa seguirá apoyando a Carlos Zamarripa, respondió: “Desde el Municipio yo voy ha hacer lo que me toca; como presidenta municipal tengo planes y proyectos concretos y no me echo pa’ trás”.

'No quisieron o no pudieron'



Sobre el incremento de homicidios dolosos en el primer trimestre de este año en relación con 2020, que tienen a León en los primeros lugares de violencia, dijo que entre sus propuestas inmediatas está hacer un nuevo diagnóstico de la corporación policiaca.

Se le recordó que se han hecho estudios y diagnóstico y la violencia aumenta, a lo que respondió: “Hay otros que ya estuvieron y no quisieron o no pudieron, yo apenas voy a entrar y tengo propuestas concretas”.

Ale sostuvo que hay muchas áreas de oportunidad para combatir la violencia e inseguridad, y es necesaria mayor coordinación con la Federación y el Estado.

“Hay que aprovechar la tecnología, hay que invertir en más cámaras y tener una mayor coordinación… vamos a trabajar para disminuir los índices”.

También defendió la Administración de Héctor López Santillana, donde se dispararon los índices de violencia e inseguridad.

“Creo que los índices de han incrementado en todo el país; tenemos que analizar delito por delito, pues la mayoría de ellos han ido a la baja, a pesar de que tenemos 300 mil personas más en León; en cuestión de los homicidios dolosos es una tarea que se tiene que coordinar con la federación, y el estado, pues la seguridad no cambia de un día a otro”, añadió Ale.