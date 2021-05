León, Guanajuato.- El candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, se indignó en una entrevista en vivo en Periódico AM León cuando se le cuestionó si al ofrecer que se sumaría a la estrategia federal de seguridad, se refería a la de “abrazos, no balazos”.

Molesto respondió así: “No seamos ridículos, no eres la oposición, eres un periodista serio y profesional, no se vale que digas eso, hablemos seriamente, eres un profesional no puedes hacer propio ni acomodar como una metodología lo que acabas de señalar y me parece ofensivo y poco profesional de tu parte.

Te voy a decir en qué consiste el modelo, no la frase con la cual hagan mofa, el modelo es una estrecha coordinación diaria entre los tres niveles de Gobierno”, expresó en la entrevista en las instalaciones de AM León la mañana de este lunes.

La estrategia de seguridad que propone Sheffield

El candidato expuso que una de sus estrategias frente a la inseguridad es adaptar el modelo israelí de una Policía Comunitaria o de Barrio para, en Asambleas de Colonos, diseñar las acciones por la seguridad en cada colonia y comunidad.

Se le preguntó si ese modelo sería efectivo para atender la delincuencia común, pero sobre todo la violencia homicida que azota León, y qué haría frente a eso.

Lo primero que tenemos que hacer es seguir el modelo federal”, anotó.

AM: ¿Cuál es, el de abrazos no balazos?. Y ahí fue cuando ‘tronó’ el candidato.

El reportero Cutberto Jiménez puntualizó que más allá de la frase que acuñó el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el señalamiento es que hay una percepción de que el Gobierno federal no le está entrando al combate a la delincuencia organizada y eso genera más violencia en León.

Criticó que el alcalde de León, Héctor López Santillana, no asiste a las mesas diarias de seguridad para coordinarse con autoridades estatales y federales.

“Si no vas a las reuniones, si el modelo es que vaya el Ejecutivo, la municipal la debe presidir el (la) Presidente (a), son diarias, si no vas a ni una, ¿quién es el que no está aprovechando: el Presidente de la República o el Alcalde?, está ausente”, comentó Sheffield Padilla en una charla de 30 minutos transmitida en vivo.

MCMH