Guanajuato, Guanajuato.- Ricardo Sheffield Padilla no está utilizando cubrebocas ni guardando la sana distancia en sus eventos de campaña, por lo que es un riesgo para la salud, denunció el diputado federal del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.

Mostró cuatro fotografías de las reuniones que ha tenido el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de León en las cuales se observa que en ninguna utiliza cubrebocas y en cambio sí muy junto y hasta pegado con la gente.

“Señor Ricardo Sheffield, esto es un riesgo para la salud, lo invitamos a respetar las reglas de sanidad”, expresó en conferencia de prensa.

“Tenemos un candidato de la ciudad estéril, él piensa que no contamina ni contagia, sin cubrebocas. Aquí lo vemos en otra escena sin cubrebocas y las personas que lo acompañan, con el cubrebocas perfectamente mal colocado”.

Mostró otra fotografía saludando a un señor y a una niña y comentó: “Aquí no sólo no trae cubrebocas, sino que está a una distancia impropia, cerca de otras personas que no tienen cubrebocas. A él ya le dio COVID y cree que es estéril, pues está equivocado”.

‘El Morenavirus’

Eduardo López Mares, presidente estatal interino del PAN, aseguró que Ricardo Sheffield está siguiendo los pasos de AMLO de no respetar las medidas sanitarias en los espacios públicos. Foto: Cortesía de Comunicación de Ricardo Sheffield.

“Sheffield es un irresponsable, Sheffield está poniendo en riesgo la salud de los leoneses, Sheffield está siguiendo los pasos de López Obrador.

“Y ojalá se encuentre con ciudadanos irresponsables que le digan: Amigo, no te me acerques. El Morenavirus nos puede infectar. Sheffield pertenece al Morenavirus”, expresó.