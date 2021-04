Exhorta Alejandra Gutiérrez denunciar maltrato animal tras asesinato de Huitzilli 

León, Guanjuato.- Ante el brutal asesinado del perrito Huitzilli la candidata panista a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez exhortó a los leoneses a denunciar todo hecho que tenga que ver con el maltrato animal.

La candidata siempre ha mostrado preocupación ante el maltrato animal y exhorta al cuidado de las mascotas.

"Es muy frustrante que le hagan eso a un ser vivo, cada vez tenemos más casos igual o peores al de Huitzilli", señaló la candidata panista a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez.

Casos de animalitos quemados, baleados, acuchillados, macheteados y ahorcados son los casos que se dan a diario, lamentó la diputada local con licencia.

Los asesinan a sangre fría

"Estos actos tan crueles nos dicen cómo estamos como sociedad, esa sangre fría con la que actúan es increíble".

Hizo un llamado a la ciudadanía: "debemos denunciar todos estos actos, si no lo hacemos y no damos elementos, nosotros también seguimos permitiendo que esto siga pasando, porque mientras no haya castigo y no se ponga un alto, los hechos van a seguir".

Urge prevenir este tipo de asesinatos y concientizar a la ciudadanía

"Se debe trabajar en la prevención del delito y de la violencia, y esto solo se logrará en conjunto con todas las áreas del Municipio, deporte, educación, desarrollo social".

Además se requieren programas de esterilización masiva de mascotas y campañas constantes para crear conciencia en la ciudadanía sobre el maltrato animal, tanto en escuelas con los niños como también en las colonias, finalizó Alejandra Gutiérrez.

PCCD