Elecciones León 2021: Firman 9 de 10 candidatos pacto 'de no agresión'...faltó Sheffield

León, Guanajuato.- Los candidatos a la Alcaldía de León, excepto el morenista Ricardo Sheffield, pactaron civilidad en la contienda.

El ex panista y aspirante a la presidencia municipal de León por Morena no dio a conocer el motivo por el cual no firmó el Pacto de Civilidad del Consejo Municipal Electoral del IEEG.

Este pacto tiene como objetivo el que los aspirantes a algún cargo de elección popular realicen sus campañas en un entorno de pluralidad y convivencia pacífica en la que se privilegie el debate de propuestas por encima de descalificaciones.

Alejandra Gutiérrez, candidata del PAN, convocó a sus contrincantes a desterrar las descalificaciones y poner fin a la división y a las diferencias y a trabajar en las coincidencias que les unen.

Hoy me presento ante ustedes con las manos limpias, con total apertura a la pluralidad y a la diversidad de ideas, estoy convencida de que a estos acuerdos deben anteponerse la democracia, la transparencia y el respeto al Estado de Derecho", puntualizó la candidata panista.

Por su parte Sergio Contreras Guerrero, candidato a la Presidencia Municipal de León por el Partido Verde, señaló que continuará realizando una campaña de altura que presente soluciones para resolver los problemas que aquejan a la ciudad.

Firmamos este pacto para la contienda municipal de León que tiene cinco puntos muy claros, para que existan campañas de altura, para que vayamos a las más importantes soluciones para León Y que no generemos guerra sucia, que no haya confrontaciones innecesarias y que nos respetemos entre todas y todos los candidatos", expresó.

Alejandra Gutiérrez Campos del PAN, Sergio Contreras del Partido Verde, Paola Aceves, candidata del PRD, Marcos Vaquero Rull de Nueva Alianza, Juan Pablo López Marún del PRI, Nancy Fonseca del PT, Rosa Elba Pérez de RSP, Juan Pablo Delgado de Movimiento Ciudadano, Norma Nolasco de Fuerza por México y Elizabeth del Carmen Rangel del PES firmaron el pacto.

El consejero presidente del Consejo Municipal Electoral del IEEG, Salvador López Campos detalló que, al suscribir el documento, los candidatos se comprometen a participar en una contienda electoral pacífica con respeto a la voluntad ciudadana de forma transparente y en apego a la legalidad.