León, Guanajuato.- En el mural de bronce en honor a los Mártires del 2 de Enero, el candidato de Morena, Ricardo Sheffield, dejó una ofrenda floral por las víctimas de la violencia.

“Es un homenaje a las a los nuevos mártires del 2 de Enero que son las víctimas de la violencia que sufre León, de manera especial los dos últimos años”, expresó en el mensaje que ofreció en la Plaza Catedral en el segundo día de campaña.

Mencionó que cuando se acercan a pedir justicia lo que encuentran es revictimización, y a sus desaparecidos, si bien les va, son hallados años después en las fosas clandestinas que el Gobierno de Guanajuato negó su existencia.

Mi Gobierno será cercano a las familias de las víctimas, que sientan el respaldo y la solidaridad en todo momento y no les demos nunca más la espalda”.

Dijo que no debieron existir los muertos del 2 de enero, ni los de hoy por violencia.

Ricardo Sheffield ofreció un mensaje a las víctimas de la violencia en León, en la Plaza Catedral, en el segundo día de campaña. Foto: Cortesía del equipo de campaña de Ricardo Sheffield.

Agregó en su mensaje que sabe que no será fácil pero se hará en coordinación con el Estado y la Federación y atendiendo de manera directa todos los días, “como lo hace el Presidente (López Obrador)”, dijo, el problema de seguridad, y no delegarlo.

Violencia, marca de la casa

Argumentó que la violencia no nació con el gobierno de López Obrador y se gestó con el empoderamiento de un cártel (Santa Rosa de Lima) hecho en Guanajuato.

Es un cártel guanajuatense, que nació hace nueve años, no hay a quién le puedan echar la culpa, le tienen que echar la culpa a la falta de responsabilidad”.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, en su gira en León atribuyó la violencia a que la Federación no combate al crimen organizado, Sheffield respondió:

“No atiende nada el Gobierno Municipal ni el Estatal, porque lo único que hacen es revictimizar. Aquí hay robos y asesinatos todos los días y la autoridad no hace nada, son del fuero común, el señor Marko Cortés viene a mentir, lo conozco bien, eso ha hecho toda la vida. La delincuencia organizada aquí se llama Cártel de Santa Rosa 100% guanajuatense y orgullosamente producto de (Carlos) Zamarripa”.

Ricardo Sheffield recorrió las calles del Centro Histórico durante su segundo día de campaña. Foto: Cortesía del equipo de campaña de Ricardo Sheffield.

Rescate de policías

Planteó rescatar a los que fueron preparados como policías municipales y que hoy son taxistas o comerciantes porque fueron despedidos con pruebas no confiables.

“Si las pruebas las aplica (Carlos) Zamarripa (Fiscal General) a su gusto, al que no le acomodaba, a mi cada rato me lo reprobaba, yo tenía que ir como Presidente Municipal, porque era el único funcionario facultado para ello, a revisar examen por examen, revisé más de 500 personalmente. Gran parte de mi tiempo lo pasé yendo al Centro de Control y Confianza, son manipuladas, me queda clarísimo”, señaló.

Ante el incremento del narcomenudeo sostuvo que será una prioridad el rescate de los adictos a las drogas, pues nadie sale de esa condición solo, necesitan el apoyo.

“Lo que debemos de hacer es apoyar centros de rehabilitación oficiales, lo vengo diciendo desde el 2018, es un proyecto de salud pública y debe de atenderse muy particularmente las adicciones al cristal y a las metanfetaminas, que son las más difundidas, las más económicas y sobre todo las más dañinas para la salud”, dijo.

Ricardo Sheffield realizó un recorrido por el Centro Histórico donde les dijo que León necesita una transformación y pidió el voto para regresar a la seguridad de hace una década.