Karla ofrece cumplir a la gente, no a la 4T en León

León, Guanajuato-. Aunque el Partido Verde es un aliado de Morena en San Lázaro, Karla de la Puente Escudero, candidata al distrito 06 federal, asegura no será un voto más de la 4T.

AM: ¿En el Congreso de la Unión el Verde ha apoyado votaciones claves con Morena ¿como legisladora serás un aliada más del proyecto del Presidente?

Por supuesto que no, me lo han preguntado y lo he dicho abiertamente, si yo hubiera sabido que esta candidatura iba en alianza con Morena por mis convicciones no la hubiera aceptado. No voy a trabajar por un partido, por complacer ciertos intereses, voy a trabajar por la gente que me da su confianza”.