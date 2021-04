León, Guanajuato.- Frente a las denuncias del PVEM y el PAN ante la autoridad electoral por actos anticipados de campaña, Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena a la Alcaldía de León, sostuvo que su planilla fue aprobada a tiempo y no hubo ninguna violación a la ley.

El ex Alcalde afirmó que está esperando a que le notifiquen sobre la denuncia para dar una respuesta en los tribunales.

Defendió que el Consejo del IEEG aprobó su candidatura en el tiempo que marca la ley e incluso inició su campaña 12 horas después.

“Ya que nos notifiquen para contestar. La ley es muy clara, establece que una vez aprobado por el Consejo, y en el caso de León resultó aprobado por el Consejo, las campañas inician el 5 de abril.

“Yo inicié 12 horas después de cuando debí de haber iniciado porque esa resolución se dio hasta las 11:35 de la mañana, yo lo estaba viendo en vivo y escuché cuando dijeron que era aprobado y en ese momento ya podía legalmente iniciar campaña”, dijo.

Agregó que ya estaba preparado para recibir denuncias de sus adversarios.

“Ya estoy preparado para eso, yo sabía que desde que me viniera como candidato de Morena nos iban a poner una o dos (denuncias) diarias. Varios amigos míos, que siguen siendo mis amigos algunos que tienen militancia otros partidos me advirtieron que una o dos (denuncias) diarias y sí lo están cumpliendo.

‘Reactivación económica está dormida’

La reactivación económica de León está “dormida” y el alcalde Héctor López Santillana se ha escondido de los ciudadanos, acusó Ricardo Sheffield.

“Lamentablemente y no lo digo yo, me lo dice la gente en la calle que ven dormido el tema (la reactivación económica) desde que inició la pandemia, dicen que hasta se les escondió el alcalde (Héctor López Santillana), es lo que me dicen en la calle”.

Ricardo Sheffield asegura que de llegar a la Alcaldía gestionará recursos federales para reactivar la economía de la ciudad. Foto: Foto: Cortesía de Ricardo Sheffield

Después de tener una reunión privada con las integrantes de Amexme León (Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias), Sheffield Padilla aseguró que de llegar a la Presidencia Municipal gestionará la llegada de recursos federales para reactivar la economía de la ciudad, en especial la de los trabajadores del sector turismo, cuero y calzado, que han sido de las más afectadas.

“Hoy más que nunca necesitamos dinamizar la economía de la ciudad, necesitamos generar empleos y empleos bien pagados y se tiene que rebajar de la mano en todos los niveles de gobierno para rescatar como hablábamos ayer empresas de la hotelería y restaurantes. Pero también como lo hablábamos hoy, (empresas) de la curtiduría y del calzado, que también son industrias indispensables para mantener la dinámica económica de nuestro municipio”.