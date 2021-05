Elecciones León 2021: Ofrece Sheffield 'convencer' a AMLO de apoyar al sector cuero-calzado

León, Guanajuato.- Para salvar la industria del cuero-calzado Ricardo Sheffield Padilla, candidato morenista a la Alcaldía de León, ofreció a comerciantes presentar al presidente López Obrador un plan integral para reactivar el sector.

Para 150 mil familias leonesas de este sector no es significativa la exportación, el que tenemos que reactivar es el mercado nacional, calzado de piel, no sintético, en corte”, dijo a comerciantes del mercado La Luz, en el Coecillo.

Ricardo Sheffield lamentó que se produzca menos piel que antes.

“Cuando fui Presidente Municipal éramos el principal productor de piel y calzado, ahora no lo somos, lamentablemente y en ese momento no estábamos en las ciudades más contaminadas, hoy producimos inmensamente menos piel, señal de que ahí no está el problema”, aseguró.

El candidato de Morena presumió su conocimiento del sector y reprochó el poco cuidado de los organismos involucrados en la cadena cuero-calzado-marroquinería, que ha causado contaminación de cauces y de la planta de tratamiento, por descargas de químicos.

Yo sí nací entre pedazos de cuero, el sector lo conozco completo desde la ganadería hasta la comercialización del calzado y sé que puedo convencer al Presidente de México (de apoyar la reactivación), dijo en su recorrido.

“Lamentablemente hasta el día de hoy es tiempo que la Cámara del Calzado no me puede recibir, con la de curtidores hay acuerdos de pequeños fabricantes y medianos, estamos afinando detalles”, dijo.