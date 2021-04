Elecciones León 2021: Ofrece candidata del PT combatir la corrupción

León, Guanajuato.- Con recursos limitados para su campaña y sin registro como partido, Nancy Fonseca busca la Alcaldía de León por el PT.

De las principales propuestas para impulsar al municipio, está la creación del Consejo Leonés Anticorrupción, que tendría bajo la lupa a todo servidor público e incluso al mismo Alcalde, además de transparentar cada peso del gasto público.

Ahorita existe en León un sistema de transparencia en el cual no hay confianza, ellos mismos son jueces y parte, perdón, pero no me la compro y creo que tampoco muchos ciudadanos”, dijo la candidata especializada en Derecho Internacional.

“No soy más de lo mismo”, dijo Nancy Fonseca, y pidió el voto de confianza en la rueda de prensa con su equipo de trabajo y medios de comunicación.

“Venimos a mostrarle a la ciudadanía que como ciudadanos sí podemos participar y ser protagonistas del cambio”.

No hay voto perdido

De ganar o perder la elección, la candidata dijo que no existe el voto perdido, “con la participación de partidos pequeños se pueden meter regidores al cabildo y al hacerlo, podemos evitar la corrupción, ellos serían observadores del partido en turno y se vuelven auditores y promotores de las propuestas ciudadanas”.

Se puede llegar a mucha gente y no se necesita contratar un gran equipo de trabajo y publicidad, dijo.

“El tema digital es fundamental en este proyecto, para esto tenemos gente apoyándonos de manera voluntaria y que creen en nosotros”.

Sí presentará 3 de 3

“Yo fui una impulsora de la ley 3 de 3 tras estar 8 años en Coparmex nacional y esta ley fue propuesta empresarial, así que sí haré mi declaración, la conozco perfectamente y no tengo problema en hacerla”, aseguró Nancy Fonseca.

“Si no tienes nada que esconder, no debe haber problema en hacerla, esto no se trata de un tema de seguridad como lo dijo Sheffield, esto es por transparencia con la ciudadanía”, agregó.

Otras propuestas que presentó fueron: transporte seguro, seguro de vida para policías,, pavimentación gratuita, guarderías municipales gratuitas, ajuste “justo” al predial, programa bicicleta segura, rescate de espacios públicos para integración cultural y deportiva y un centro de capacitación de oficios.