Elecciones León 2021: Policías mejor pagados, otro parque y becas a mamás, propone Alejandra Gutiérrez

León, Guanajuato.- Salario policial de $18,500 mensuales desde 2022; cinco mil cámaras conectadas al C4; ocho delegaciones de atención ciudadana; un nuevo gran parque metropolitano; el programa ‘Médico en tu casa’; y becas a madres con hijos en estancias infantiles, son propuestas de la candidata Alejandra Gutiérrez.

La candidata panista, aspirante al Gobierno Municipal de León, presentó el paquete de propuestas de gobierno este lunes a medios de comunicación

El incremento de $15,427 a $18,500 del salario mensual del policía raso y el número de elementos a 3,000 (actualmente son sobre 2,100) ofreció aterrizarlos en 2022.

En materia de seguridad la panista indicó que se replanteará la forma de operar de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública para garantizar una formación integral y continua desde los mandos directivos hasta todos los agentes.

Para atender las quejas en contra de los malos agentes de Policía y Tránsito ofreció transformar lo que es Asuntos Internos para que sí investiguen y actúen pronto.

Y lo mismo ante las quejas de cualquier servidor público, daremos orden y tendremos que tener a los mejores funcionarios públicos en todas las áreas”, dijo.

Se le preguntó sobre el gran número de homicidios dolosos en León, esto respondió:

“Ninguno podemos decir que no nos toca. Trabajaremos con inteligencia e información para armar las carpetas de investigación y ponerlas a disposición de las autoridades que correspondan. Todos tenemos que hacer lo que nos toca”.

El programa “Ojo Ciudadano de Nueva Generación” proyecta más de 5,000 cámaras conectadas y hacer uso de tecnología en lectura de placas y de rostros.

Otras de las propuestas en seguridad que expuso fueron: crear en la Policía el grupo especial que atienda la Violencia de Género, el programa “Corredor Seguro”, y que todas las áreas de gobierno se involucren en la prevención del delito.

En el eje de “Vivir Tranquilos” se sumó la propuesta de “León Cercano”, a través de implementar el modelo de ocho delegaciones para una atención rápida, eficiente, aprovechar las tecnologías y trabajar bajo un modelo de presupuesto participativo.

Y también lo que denominó “León te Mueve” que incluye establecer circuitos de rutas express para la periferia y no tarden horas en ir de su casa a escuela o trabajo e incrementar la red de ciclovías de 187 a 300 kilómetros conectados y seguros.

Un #León�� con seguridad renovada, transporte público fortalecido y un gobierno digital 24/7 serán sólo el principio del cambio que anhelamos para nuestra ciudad; agradezco a todos los medios que nos acompañaron durante la presentación de nuestras propuestas. pic.twitter.com/JOlvBgHkIH — Alejandra Gutiérrez (@AleGutierrez_mx) May 10, 2021





Médico en Casa y Pase Verde

En las otras banderas de campaña a las que denominó “Vivir Sano” y “Vivir Mejor”, Alejandra Gutiérrez hizo propuestas entre las que destacan el programa “Médico en tu casa” para atender con consulta básica y medicamentos a los más vulnerables.

Reiteró la propuesta de construir al menos un Parque Metropolitano más (no precisó en qué lugar al estar en revisión) y tener 10 parques urbanos con certificación de “Espacio Seguro” por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de México.

Otra nueva propuesta es la que llamó “Pase Verde” para que los ciudadanos puedan ingresar una vez a la semana en forma gratuita a deportivas y parques públicos.

En materia de desarrollo social León tiene el 3.7% de la población en pobreza extrema y de la mano de la sociedad civil prometió un “un municipio sin hambre”.

Un proyecto importante, citó, es apoyar con becas a las mamás en zonas vulnerables que necesiten dejar a sus hijos en estancias infantiles que ante el recorte federal al programa en León pasaron de operar 152 a solamente 36. Y para atender a los hijos mayores de 6 años fortalecer el programa de la Red Club DIF.

Para contribuir a la reactivación económica planteó un modelo de “Power PyME” para apoyar a emprendedores y negocios establecidos con capacitación, asesoría, financiamiento, plataformas de comercialización, etc. Además de impulsar la “Economía del Conocimiento”, “Becas al Extranjero” y “Ayúdate Ayudando”.

En el tema del abasto de agua potable apuntó que insistirá en El Zapotillo a la par de invertir en la política del reúso del agua tratada y captación de agua pluvial.

AM preguntó si para concretar su proyecto será necesaria deuda pública, y dijo:

“En este momento no puedo decir sí o no porque depende de cómo se reciba la Administración y los recursos que lleguen. Hoy no lo tenemos planteado, está la posibilidad porque se tienen finanzas sanas, también la opción de utilizar la figura de PPS (Proyectos de Prestación de Servicios) y de buscar fondos internacionales”.







Las ocho delegaciones

(Modelo para facilitar los trámites y servicios a la ciudadanía y poner en marcha el programa de presupuesto participativo en el que votarán cada año para priorizar las obras que corresponden a la zona donde viven)

-Cerro Gordo.

-Las Joyas.

-San Juan Bosco.

-Centro Histórico.

-Coecillo.

-San Miguel.

-Cerrito de Jerez.

-Del Carmen.