Promete Ale Gutiérrez ‘ni vaquetones ni transas’ en León

León, Guanajuato-. Miles de simpatizantes panistas acompañaron a la candidata a la alcaldía de León, Alejandra Gutiérrez Campos, en su cierre de campaña.

El evento tuvo lugar en la Plaza Principal, afuera de la Presidencia Municipal, donde la abanderada panista prometió "ni vaquetones, ni transas" en su gobierno.

En dos puntos se ubicaron al menos 10 personas para regalar cubrebocas a quienes no llevaban y colocar gel antibacterial a todos los que se sumaban al evento.

Antes de que éste arrancara comenzaron a llegar personas desde temprano, algunos en camiones que se detuvieron en el bulevar Adolfo López Mateos, lo que provocó congestionamiento vial en esta avenida.

Queremos democracia, no queremos que nos vengan a imponer desde México. Vamos a dinamizar la actividad del Gobierno, que sea humano, cercano, eficiente, transparente, de la mano con ustedes", dijo la candidata.

No me va temblar la mano para hacer lo que se tenga que hacer para que en León se viva tranquilo... Cero tolerancia, aquí sí se va a cumplir la ley, la parte que le toca al Municipio, la parte reglamentaria, tenemos que mandar bien clara la señal que no podemos permitir la impunidad", aseguró.