Elecciones León 2021: Promete Ricardo Sheffield impulsar a tianguistas

León, Guanajuato.- Programas de reactivación económica con recursos federales para apoyar a tianguistas, comerciantes fijos, así como a las industrias hotelera y del cuero y calzado es la promesa que Ricardo Sheffield, candidato a la Alcaldía de León por Morena hizo a comerciantes del tianguis del Campestre.

No sólo los tianguistas han sido los más golpeados por la pandemia, los comerciantes fijos han sido más golpeados todavía, los restauranteros, los hoteleros, la industria del cuero y calzado que está al borde de la quiebra. En general, lo que los comerciantes manifiestan es que apenas sobreviven”, dijo.

“Se necesitan implementar urgentemente programas de reactivación económica y eso es lo que voy a buscar, que bajemos programas de reactivación económica específicos, con propuestas muy puntuales ante el gobierno federal que es donde está el recurso", sostuvo esta tarde durante su recorrido por dicho tianguis.

Piden apoyo económico y en salud

Patricia Venegas, comerciante de tostadas desde hace 38 años, hizo dos peticiones al candidato morenista: apoyo con atención médica y un préstamo para reactivar la economía local.

VIDEO. Tianguista reclama a Sheffield "cambiar de camiseta" del PAN a Morena

"El apoyo que se nos debe dar sobre todo en esta pandemia es con el servicio de hospitalización y apoyo económico porque necesitamos que nos presten un dinero para poder generar, más no que nos regalen", dijo.

Tianguistas pidieron a Sheffield que en caso de llegar a la alcaldía de León, apoye la reactivación económica. Foto: Dulce Muñoz

"En mi caso no cuento con IMSS, quisiera un apoyo para que me atiendan si me llego a enfermar. Le pedimos esas dos cosas: la atención médica y que nos presten para reactivar la economía; dice que la violencia pero eso a mí no me importa, con dinero o sin él va a haber violencia siempre", manifestó a Ricardo Sheffield quien dijo a los comerciantes esperar contar con su voto en las próximas elecciones de este 2021.

Promete ir contra las adicciones

Por otro lado, para atender el problema de la drogadicción, sobre todo el consumo de cristal y metanfetaminas, Sheffield propuso crear una política de salud pública efectiva que logre rescatar a los leoneses que han sido atrapados por las drogas a través de nuevos centros de rehabilitación.

"En eso es en lo que estaremos invirtiendo recurso federal y municipal para realmente ir al fondo del problema y es ser solidarios como gobierno con los que han sido atrapados por las drogas, eso es lo que debemos hacer. Principalmente con centros de rehabilitación porque los anexos son un negocio privado y debe de haber una respuesta oficial de salud pública. El gran problema del que tiene miles de adictos León es del cristal y las metafetaminas, es ahí donde debemos trabajar", indicó.

MCMH