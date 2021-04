Elecciones León 2021: Promete Sheffield rescatar la economía

León, Guanajuato.- Ricardo Sheffield, candidato de Morena a la Presidencia Municipal de León prometió a los comerciantes del tianguis Las Liebres hacer una alianza con el pequeño productor y comerciante para "levantar" la economía y entrada gratuita a las deportivas para combatir las adicciones.

Es lo que estamos dejando por escrito, queremos hacer una alianza con el pequeño productor y comerciante, con todas las mujeres porque son las que han sido las más afectadas en la pandemia. Queremos trabajar bajo un principio de equidad e igualdad de género en apoyos a pequeños comerciantes y empresarios.

"Es mejor muchos apoyos pequeños que un apoyo grande a una gran empresa para reactivar la economía de abajo para arriba es lo que venimos platicando con varios de los comerciantes, no sólo en los tianguis también en los mercados populares y en las pequeñas empresas", afirmó.

Al preguntarle en qué consistiría esta alianza, el abanderado por Morena respondió que apenas se está estructurando y adelantó que a través de programas de gobierno muy probablemente similares a los federales se ofrecería a los comerciantes un préstamo de 6 mil pesos sin intereses.

Sin embargo, no precisó hasta cuántos apoyos brindaría con esta alianza en caso de ganar las próximas elecciones, pero aseguró que se trata de miles.

"León es una de las ciudades con más unidades microeconómicas de todo el país y eso puede ser una gran bendición para reactivar la economía después de la pandemia", apuntó.

También señaló que los tianguistas se quejan mucho de los inspectores de la dirección de Comercio y Consumo quienes presuntamente los extorsionan y les prohíben realizar su trabajo libremente.

"Necesitamos es una autoridad municipal solidaria y subsidiaria que ayude y apoye, no que esté amolando a la gente", dijo.

Durante su visita al tianguis en la colonia Santa María del Granjeno, el expanista pidió a su equipo de campaña que anotara los datos de los comerciantes que principalmente le preguntaban por apoyos para impulsar sus negocios, a los que él les decía que de ganar luego luego lo buscarían.

Entrada gratuita a deportivas

Como parte de su propuesta para combatir el problema del consumo de drogas como el cristal y metanfetaminas dijo que empezará por permitir la entrada gratuita a las deportivas de la ciudad para prevenir este tipo de adicciones a través del deporte.

"Hay que trabajar en prevención, no con anuncios porque un anuncio no te salva de las drogas es a través de la cultura y el deporte, empezando por dejar las deportivas gratis en todo León porque si no tienes dinero no puedes practicar un deporte en esta ciudad, ¿cuál igualdad hay?", manifestó.