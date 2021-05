Quiere Ricardo Sheffield Policía ‘israelí’ para controlar inseguridad en León

León, Guanajuato.- Nunca pactar con el crimen organizado, coordinarse realmente con la estrategia federal de seguridad, y contar con una Policía Comunitaria adoptada del modelo israelí, plantea el morenista Ricardo Sheffield Padilla, si es alcalde de León.

“No, no, jamás, jamás, es el más grande error que puede cometer un Gobierno. Sabes por qué vivíamos en paz, porque jamás una autoridad guanajuatense o leonesa había pactado con la delincuencia, interprétese el contrario sensu”, sostuvo en entrevista en vivo para AM Facebook con un servidor y Catalina Reyes Colín.

Agregó que se requiere estrecho trabajo con la Federación, “no somos una isla, en qué cabeza cabe combatir la delincuencia sin ser parte de una estrategia federal”.

Expuso que una de sus estrategias centrales para combatir la inseguridad y la violencia es el operar desde el primer día un nuevo modelo de Policía Comunitaria.

"Yo no tuve Policía Comunitaria, quiero tenerla. Y en lugar de que se enlace con un (a) presidente (a) de colonos que le ponga un sellito y firma (por vigilancia), que funcionó hace 10 años, ahora debe generarse una Asamblea de Barrio en cada fraccionamiento, colonia y comunidad, de manera tal que exista una comunicación para diseñar una estrategia de seguridad colonia por colonia y barrio por barrio, si la evalúas a ese nivel y vas ajustando periódicamente, vas a regresar a ser seguro”.

Ese modelo yo no lo inventé, tiene más de 30 años funcionando en Israel, es lo que quiero traer aquí, que funcionan en ciudades de Estados Unidos, pero la adaptación que hicieron para EUA no funcionaría en León, lo adoptaremos del diseño original”.

Le indigna ‘abrazos, no balazos’

El candidato de Morena a la alcaldía de León, Ricardo Sheffield Padilla, se indignó en una entrevista en vivo en Periódico AM León cuando se le cuestionó si al ofrecer que se sumaría a la estrategia federal, se refería a la de “abrazos, no balazos”.

“No seamos ridículos, no eres la oposición, eres un periodista serio y profesional, no se vale que digas eso, hablemos seriamente, eres un profesional no puedes hacer propio ni acomodar como una metodología lo que acabas de señalar y me parece ofensivo y poco profesional de tu parte”, respondió molesto y luego habló de lo que aseguró es la estrategia del gobierno federal.

Combatirá Sheffield crimen con Federación

Ricardo Sheffield, candidato a la alcaldía de León, aseguró que si gana, se coordinará en mesas diarias con autoridades estatales y federales, modernizará el C5i con una Policía Científica, y reestructurará la Academia de Seguridad para fortalecer la formación policial.

Y retomar el programa D.A.R.E (Educación Preventiva contra el Consumo de Drogas por sus siglas en inglés) y el propósito del programa Lobo.

Además del modelo de Policía de Barrio, se le cuestionó qué más haría de Alcalde para frenar la violencia homicida que está desbordada, principalmente en 2020 y 2021, y respondió que lo primero es sumarse a la estrategia federal. Se le preguntó si a la de “abrazos, no balazos”, y respondió molesto: “No seamos ridículos...”.

Coordinarse en serio

Anotó que el modelo se refiere a una estrecha coordinación diaria entre los tres niveles de Gobierno, y que eso sí funciona, pues León era el municipio más seguro de México en 2011 y que sólo aquí, en Tijuana, Ciudad Juárez y Tapachula se hacía así.

Era una reunión mensual a la que nunca fue Zamarripa (Procurador), siempre mandaba a alguien, pero iban muchos otros, y la presidía yo como Presidente.

“El modelo (hoy) consiste en una coordinación diaria de todas las dependencias de seguridad de los tres niveles de Gobierno encabezada por el Ejecutivo, ¿sabes a cuántas de esas reuniones en casi tres años ha ido Héctor López Santillana? a ninguna, eso quiere decir que no eres parte del modelo”, indicó Sheffield Padilla.

AM: Más allá de la frase hay una percepción de que el Gobierno federal no le está entrando al combate a la delincuencia organizada y eso genera más violencia.

“Si no vas a las reuniones, si el modelo es que vaya el Ejecutivo, la municipal la debe presidir el (la) Presidente (a), son diarias, si no vas a ni una, ¿quién es el que no está aprovechando: el Presidente de la República o el Alcalde?, está ausente”.

Fiscal, ‘ya vete’

Ricardo habló de modernizar con tecnología y personal capacitado el C4 de la Secretaría de Seguridad Pública con una Policía Científica para la inteligencia.

“Todo está obsoleto porque lo supeditaron al corruptísimo e ineficiente, inútil, programa Escudo, Celaya la más violenta del mundo, Irapuato, León, todos estamos metidos en las ciudades más peligrosas del planeta tierra, ese es el resultado”.

Y demandó otra vez la renuncia inmediata del fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.

Un cartel 100% guanajuatense, qué vergüenza Zamarripa, qué vergüenza que contigo haya nacido el Cártel de Santa Rosa de Lima y que presuman la relación que tienen contigo. Renuncia por amor a Dios, por amor a Guanajuato. Ya vete”.

‘Hasta vino el Papa’

El candidato insistió que la mejor referencia son los datos y que en su gobierno León era la ciudad más segura (o la segunda después de Mérida) y hoy está clasificada en la 47 de las más violentas del mundo por la gestión del PRI y el PAN.

León era una ciudad tan segura que el Papa la escogió para venir. Ahí están las reseñas de periodistas del mundo que León estaba limpio y era seguro”, apuntó.

También resaltó que León estaba ubicado por arriba del promedio nacional en el Índice de Competitividad que elabora el IMCO, y hoy está muy lejos de eso. Y que se avanzó en pavimentación, combate a la pobreza, conectividad y medio ambiente.

AM: ¿Si estábamos tan bien, por qué perdió entonces el PAN en el 2012?

“Las campañas es donde se gana o se pierde. En las escuelas de mercadotecnia política más importantes del mundo: Miami. EU; Bogotá, Colombia; y Salamanca, España, ponen tres ejemplos de las peores campañas del siglo XXI, y una de esas es la de León del 2012, los espectaculares en contra de Bárbara Botello.

“Lo otro que tuvo que ver es que fui el primer Alcalde del PAN que no hizo ninguna marrullería como las que están haciendo ahora, no permití que se moviera un centavo público en favor de nadie en la contienda electoral, cumplí con la ley”.

Explica estrategia federal

La estrategia federal contra la delincuencia consiste en la coordinación de los diferentes modelos de gobierno, aseguró el candidato a la Alcaldía de León, Ricardo Sheffield.

“Te voy a decir en qué consiste el modelo, no la frase con la cual hagan mofa, el modelo es una estrecha coordinación diaria entre los tres niveles de Gobierno”, expresó en la entrevista en las instalaciones de AM León la mañana de este lunes.

El candidato expuso que una de sus estrategias frente a la inseguridad es adaptar el modelo israelí de una Policía Comunitaria o de Barrio para, en Asambleas de Colonos, diseñar las acciones por la seguridad en cada colonia y comunidad.

Se le preguntó si ese modelo sería efectivo para atender la delincuencia común, pero sobre todo la violencia homicida que azota León, y qué haría frente a eso.

Lo primero que tenemos que hacer es seguir el modelo federal”, anotó.

AM: ¿Cuál es, el de abrazos no balazos? . Y ahí fue cuando ‘tronó’ el candidato.

El reportero Cutberto Jiménez puntualizó que más allá de la frase que acuñó el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el señalamiento es que hay una percepción de que el Gobierno federal no le está entrando al combate a la delincuencia organizada y eso genera más violencia en León.

Criticó que el alcalde de León, Héctor López Santillana, no asiste a las mesas diarias de seguridad para coordinarse con autoridades estatales y federales.

“Si no vas a las reuniones, si el modelo es que vaya el Ejecutivo, la municipal la debe presidir el (la) presidente (a), son diarias, si no vas a ni una, ¿quién es el que no está aprovechando: el presidente de la República o el alcalde?, está ausente”, comentó Sheffield Padilla en una charla de 30 minutos transmitida en vivo.

