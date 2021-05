Sheffield llama resentidos y bots a quienes lo acusan de “chapulín”

León, Guanajuato.- Quienes califican como “chapulín” a Ricardo Sheffield, su pasado en el PAN son resentidos de algunas colonias y bots en las redes, aseguró el propio candidato a la alcaldía de León por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En sus recorridos en tianguis se han repetido las escenas de personas que de cerca o a lo lejos emiten algún comentario para referir la salida de Sheffield Padilla del Partido Acción Nacional (PAN) para irse a Morena en 2018.

También en redes sociales las publicaciones en grupos de usuarios de la ciudad o comentarios en fotografías y notas, hacen la misma referencia.

Periódico AM cuestionó al candidato al respecto y primeramente dijo que, “es por colonias este tema, yo no sé qué les hice en ciertas colonias o que sienten que les hice, porque andan como envenenados, lo bueno es que son los menos”.

Señaló que donde se ha topado con estas acusaciones es “en el Campestre, Jardines del Moral, aquí en la Arbide, en la León Moderno donde vive muy poquita gente”.

Si ellos no están a gusto con su vida también hagan cambios. Muchas veces a lo mejor el coraje es que ellos quisieran cambiar y no han tenido el valor de hacerlo”, añadió el ex alcalde leonés.