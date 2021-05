León, Guanajuato.- En el cierre de campaña del distrito VI local, en el Parque Benito Juárez de la colonia San Miguel, el candidato de Morena a la alcaldía de León en las Elecciones 2021, Ricardo Sheffield Padilla, llamó a recuperar León de la delincuencia organizada y de la corrupción.

Esta ciudad está secuestrada por el crimen organizado, debemos regresar la esperanza al León que teníamos hace 10 años; no más corruptos, no más mentiras, no más contratos a modo, vamos a recuperar a nuestra ciudad, nada ni nadie nos va a detener”, expresó en el mitin celebrado la tarde de ayer