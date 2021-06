Se retrasa apertura de casilla en la comunidad Duarte

León, Guanajuato.- La impuntualidad de algunos funcionarios de casilla ha provocado el retraso de la jornada electoral en la casilla de la sección 1505 en la comunidad Duarte.

Algunos representantes de casillas comenzaron a llegar desde antes de las 8:00, sin embargo, aún no se ha permitido el acceso a los ciudadanos.

El centro DIF Duarte es uno de los tres puntos donde los habitantes de esta comunidad pueden acudir a emitir su voto, pero a las 9:30 las puertas aún permanecían cerradas.

La impuntualidad y la falta de algunos representantes de casilla provocaron el retraso de la jornada electoral en la casilla de la sección 1505, señalaron ciudadanos inconformes mientras esperaban en la fila.

Debido a este retraso, personal de Seguridad Pública acudió para verificar el motivo de la demora, a lo que personal del IEEG informó que el retraso se debía a la falta de algunos funcionarios de casilla.

Ciudadanos comenzaron a formarse desde antes de las 8:00 de la mañana, pero debido al retraso algunos de ellos optaron por retirarse.

Las secciones 1504 y 1506 en esta comunidad comenzaron a operar a tiempo, excepto la 1505.

Juan Gómez Moreno fue el primero en llegar y ha permanecido formado por más de una hora.

"No es justo que digan que comenzarán a una hora y esto se prolongue, se mira que falta coordinación y no es culpa de uno que no cuenten con el personal preparado", dijo Juan.