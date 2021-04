León, Guanajuato.- Descuentos en el pago del impuesto predial para los ciudadanos que realicen acciones a favor del medio ambiente, propone el candidato del Partido Verde Ecologista a la Presidencia Municipal de León, Sergio Contreras Guerrero en estas Elecciones León 2021.

Los descuentos del predial que hoy otorga el Municipio de León por pronto pago en el primer bimestre del año, plantea que se den sólo a quienes durante el año acumulen puntos por acciones como separación de basura, verificación vehicular, plantación de árboles, entre otras, indicó en entrevista en vivo para AM Facebook.

También habló de iniciar una conversión hacia un transporte público que no contamine y la pavimentación de calles donde circula tráfico pesado y genera polvo.

Reiteró que de ganar la primera medida como Alcalde será un plan emergente económico que brinde empleos y alimentos para los afectados por la pandemia.

En segundo, dijo, sentarse con el Gobernador para solicitar la municipalización de los servicios de salud y educativos para asegurar mejor atención a los leoneses. Además de la fusión de Tránsito y Policía Preventiva en una Policía Única.

“Dinero sí lo hay, conozco el presupuesto, pero no vamos a gastar millones en semaforización, no vamos a gastar en eventos, en fiestas en la Feria, en nada superfluo que no traiga un beneficio directo a la economía de los leoneses”, dijo.