León, Guanajuato.- El candidato morenista en León, Ricardo Sheffield Padilla, reprochó a la panista Alejandra Gutiérrez Campos que, si no quiere debatir sobre seguridad con él, sí aclare a los leoneses qué va a hacer para frenar la violencia imparable en la ciudad.

“La inseguridad es en todo León, nos está cargando el payaso, por eso le digo a la señora esta del PAN que ya nos presente cuál es su plan, porque si su plan es más de lo mismo nos va a cargar la chiflada, vean los niveles en los que estamos”, declaró el candidato en entrevista a medios luego de recorrer la Zona Piel.

Retomó lo dicho en los debates de que en 2011 (cuando fue Alcalde por el PAN) León era la ciudad más segura del País y hoy está en el lugar 47 en el ranking de las más violentas del mundo, según el informe hace un mes presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, asociación civil.

“Ya no es cotorreo, si no quiere debatir que no debata pero que exponga qué va a hacer con la seguridad, se la va a encargar a (Carlos) Zamarripa (Fiscal General del Estado) para que nos siga cargando el payaso”, apuntó el candidato de Morena.

Insistió que en diversas áreas puede probar con números resultados de su trienio, “y ahora con una estrecha relación con el Gobierno federal que va a seguir gobernando los próximos tres años a México, tenemos con qué hacerlo”, concluyó.