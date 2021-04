León, Guanajuato.- Un comerciante reclamó al candidato a la alcadía de León, Ricardo Sheffield Padilla, por irse del PAN a Morena. El reclamo quedó grabado en video.

En su recorrido el mediodía de este viernes en el Tianguis del Campestre para saludar a los comerciantes y pedir el voto como candidato de Morena a la Alcaldía de León, el portal informativo local NotiComercioDigit@al grabó en video el siguiente diálogo:

-Comerciante: “¿Por qué tendría que votar por él?”

-Ricardo Sheffield: “Porque a León le urge una transformación”.

-Comerciante: “La transformación la hicimos desde que llegó el PAN al poder”.

-Ricardo Sheffield: “No, pero se corrompió”.

-Comerciante: “Se corrompió usted porque está cambiando, como los futbolistas cada temporada de playera, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a creer en usted? Son ideologías”.

-Ricardo Sheffield: “Yo soy de la misma, socialdemócrata”.

-Comerciante: “Vive en el engaño, porque ese señor (Andrés Manuel López Obrador) es un mentiroso. No ha comprado una sola vacuna para vacunar a la gente. Es un padre irresponsable. No hay que dar el pescado hay que enseñarlos a pescar. Yo no quiero regalos quiero que me provean lo que necesito, el medio”.

El comerciante remató diciendo que no iba a votar por él, a lo que Sheffield Padilla le contesta que “no es a fuerza” para seguir el recorrido saludando al siguiente comerciante.

El candidato de Morena fue Alcalde de León por el PAN en el trienio 2009-2012, además de legislador local y federal y Subsecretario de la Reforma Agraria. Ya con la camiseta de la 4T compitió para Gobernador por Morena en 2018 y fue titular de la Profeco.

