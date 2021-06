León, Guanajuato.- “Vamos a sorprender”, sentencia para cerrar campaña Juan Pablo Delgado Miranda, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia Municipal de León, en estas elecciones León 2021.

La ciudadanía ha aceptado de manera muy amplia nuestra candidatura, ha sido la campaña que más ha crecido, de hecho la única que ha crecido, Movimiento Ciudadano está listo para dar la sorpresa”, expresó en vivo para AM Facebook .

El primer candidato abiertamente gay a la Alcaldía de León resaltó que ya su campaña sentó un precedente de que la sociedad leonesa se redescubra como lo que es, y no como la visión conservadora que al exterior muestra su clase política.

Resaltó que su proyecto es el que más propuestas serias ha hecho en todos los temas de la agenda pública “publicamos el plan de nuestro gobierno desde el primer día, al grado de originalidad que muchos otros partidos nos han replicado”.

- Hay una fuerte propaganda a nivel nacional acusando a MC de hacerle el juego sucio a Morena para quitar votos a la alianza Va por México. ¿Te afecta esto? preguntó AM

“He invitado a la ciudadanía a generar una reflexión que en el Congreso de Guanajuato y en el Ayuntamiento de León es la réplica de ese movimiento que se quejan del Presidente de la República, ese mismo esquema absolutista, autoritario, es el que gobierna nuestra ciudad, el Estado y dirige el Congreso del Estado”, dijo el candidato.

Más que un voto útil llamó a un voto razonado para poner freno al control político del PAN “que recicla los mismos cuadros y que gobierna a través del miedo, hay bastantes personas que no permitieron pasar a sus fábricas a socializar nuestro mensaje de campaña por miedo al PAN y establecimientos donde hice campaña y días después les llegó la Dirección de Fiscalización tal vez por casualidad”.

Juan Pablo es además candidato a segundo regidor en la planilla que encabeza.

Yo no tengo ningún padrinazgo detrás de mi campaña, detrás de mí no están los intereses económicos y políticos de siempre, llegaré sin compromisos”, resaltó.

El candidato de MC se comprometió a impulsar el modelo de seguridad en donde sí sea posible que la Policía reciba denuncias e investigue de la mano de la Fiscalía.

Recordó que el Municipio de León contrató al consultor, Bernardo León Olea, que hoy es candidato por MC a una diputación federal en Morelia Michoacán, pero los resultados no fueron los esperados porque no se implementó completo ni bien.

No quiere decir que haya fracasado, quiere decir que el Presidente Municipal no ha tenido la decisión y el coraje de plantarse ante las autoridades estatales y decirles trabajaremos en conjunto sí o sí, si no hay coordinación para la recepción de las denuncias y la investigación de los delitos vamos a permanecer igual.