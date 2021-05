Elecciones León 2021: ¿qué proponen candidatos en tema de desaparecidos?

Juan Pablo Delgado Miranda

MC

“Las desapariciones de personas son violaciones graves a los derechos humanos que requieren atención integral y colaborativa. Desde la administración municipal, además de cumplir con las obligaciones estipuladas en la ley estatal en la materia, habría que destacar la importancia de la conformación de brigadas o células de búsqueda, líneas de atención telefónica especializadas en casos de personas desaparecidas, sistemas de alerta inmediata en redes sociales, y estrategias integrales de atención y acompañamiento para las familias. En particular, las células municipales deberían de ser capacitadas en la implementación del Protocolo Nacional y atender las recomendaciones de académicos locales que sugieren replicar la experiencia de Guadalajara que mejoró los estándares nacionales”.

Alejandra Gutiérrez Campos

PAN

“Es lamentable que una persona desaparezca, sobre todo por lo que genera en una familia que no sabe el paradero de su ser querido. Es un tema que compete a la Federación, al Estado y al Municipio, y tenemos que trabajar de manera coordinada. En nuestra propuesta uno de los temas fundamentales en seguridad es el fortalecer la capacitación de nuestros elementos, y parte de eso implica la investigación y la operación, con más equipamiento y más tecnología. La vigilancia y el análisis de datos es fundamental, cuando tienes cámaras y personal que analiza en forma especializada y que también opera de manera correcta, eso ayuda a integrar las carpetas de investigación. Delitos del fuero común y aun del federal que impliquen que demos información, le vamos a entrar...Claro que nos vamos a involucrar”.

Sergio Contreras Guerrero

PVEM

“Debe haber una revisión exhaustiva de todas las denuncias y la correcta clasificación y seguimiento, y no olvidar que tienen derecho a saber la verdad por lo que se les debe garantizar el derecho a un recurso judicial para tales efectos.

El Municipio debe crear unidades especializadas como lo he propuesto en mi plan de una Policía Única, con la finalidad de eliminar la impunidad y hacer justicia.

Crear la comisión especial, la cual deberá estar presidida por la Presidencia Municipal para el acompañamiento de familiares de personas desaparecidas.

Seremos un facilitador para agilizar y apoyar a las personas en la presentación de las denuncias por una desaparición, con un enfoque de derechos humanos”.

Marcos Vaquero Rull

Panal

“Estas cuatro acciones han faltado y son las que propongo realizar como Alcalde: prevención, voluntad, investigación profunda y acompañamiento.

Prevención porque las desapariciones no ocurren en un Estado de derecho. El tema requiere coordinación de los tres poderes y los tres órdenes.

Voluntad. Desde el gobierno municipal se va a reconocer la problemática, no se negará la realidad, así como realizar investigación profunda. Los crímenes de lesa humanidad incluyen también a funcionarios y actores económicos. La criminalidad y la violencia no se detendrán si no se detiene a todos los corruptos.

Acompañamiento para quienes sufren de este terrible suceso, requieren acompañamiento psicológico y legal”.

Paola Aceves Sandoval

PRD

“El Estado ha fallado a la ciudadanía al no aceptar el problema de inseguridad que se vive y no actuar en consecuencia, no se ha visibilizado la magnitud del problema ni se ha dado la atención necesaria.

Hay una necesidad inmensa de implementar en Guanajuato un mecanismo extraordinario de identificación forense para dar celeridad en la realización de peritajes multidisciplinarios en los casos de restos humanos pendientes de identificación.

Este mecanismo puede coadyuvar con la Fiscalía Estatal para su labor y la obligación de contribuir al derecho de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Como Municipio seremos facilitadores del acompañamiento a las familias de los desaparecidos y generar empleos y mejores condiciones de vida para las personas de escasos recursos, pues es una condición que agudiza esta problemática”.

Rosa Elba Pérez

RSP

“Un pendiente muy grande es que hay que definir legalmente ‘fosa clandestina’ para que de ahí existan responsabilidades legales y hasta ahora la sociedad civil y colectivos no habían aglutinado fuerzas y ejercido presión sobre las autoridades estatales.

Entre mis acciones como Alcaldesa buscaré acompañar, si así lo desean, a los familiares de personas desaparecidas, apoyándonos con personal del DIF y realizar una actualización semanal de los reportes judiciales y apoyar psicológicamente al núcleo familiar.

Y crear un espacio físico para sesiones de encuentro entre familiares y publicitar en la página Web del Municipio y redes sociales la información relevante”.

Ricardo Sheffield

Morena

“Los nuevos mártires del 2 de enero son las víctimas de la violencia en Guanajuato y particularmente de la violencia en León y con Ricardo Sheffield y con Morena tendrán un acompañamiento para resolver el problema y salir de esa situación y para evitar que sigan dándose desapariciones y homicidios dolosos en los niveles que estamos viendo.

Cuando la autoridad voltea para otro lado e ignora la existencia del problema y trata de borrarlo de las estadísticas, pues cómo lo resuelves si no lo reconoces. Entonces habrá un Gobierno Municipal proactivo en este tema y aliado con el Gobierno Federal para resolverlo.

Se le debe dar seguimiento a la seguridad desde la cabeza, desde el presidente municipal. Hoy en día, quien encabeza el ejecutivo debe involucrarse personal y directamente, debe de ver el problema todos los días y ya no una vez a la semana o al mes. Esto es un problema que debe atenderse diario y alinearse con las estrategias federales y las estatales. Aparte desarrollar las que le competen directamente al municipio”.

Norma Elena Nolasco

FPM

“Para detener esa problemática hay que hacer muchos programas de integración familiar, hay que hacer también muchos programas dirigidos a los jóvenes para que no se dejen enganchar por estas personas que muchas veces los buscan a través de redes sociales, por páginas o el sistema web. Entonces, hay que tener los focos de alerta.

Por otro lado, el tema de la desaparición forzada tiene que ver entre las personas que se dedican al narcotráfico y al tráfico de órganos y ahí debemos poner mucha atención, sí es un tema federal y que le compete más al Estado, pero debemos tener una policía municipal preparada para prevenir esta situación. Como Municipio, lo que haré en mi área de Derechos Humanos es tener una unidad de acompañamiento a las víctimas y de asesoría para que no se sientan solas”.

Juan Pablo López Marún

PRI

“Lo primero que ha faltado es reconocer el gran problema de desaparecidos que tenemos en nuestro estado y nuestra ciudad, ha faltado también empatía y voluntad política de las autoridades con las familias de los desaparecidos. Para frenar este problema en mi Administración estoy proponiendo la creación de un sistema de inteligencia y estadística policial a nivel municipal. Esta se alimentará de reportes ciudadanos, las denuncias al 911, con los sistemas de información de las diferentes dependencias de procuración de justicia, de la sociedad civil. Esto permitirá mejorar las acciones de prevención, patrulla y áreas de oportunidad que nos ayude a inhibir, a disuadir la comisión de delitos y no únicamente se atienda cuando ya se cometieron dichos delitos”.