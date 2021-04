Propone candidato de Movimiento Ciudadano crear Universidad para la Paz y la Seguridad

León, Guanajuato.- Emocionado hasta las lágrimas el primer candidato abiertamente gay a la alcaldía de León, Juan Pablo Delgado Miranda, de Movimiento Ciudadano, presentó su proyecto “León Libre”, que se basa en garantizar los derechos humanos de todos.

Su primer acto de campaña fue colocar un candado en el Puente del Amor que muestra por un lado su rostro, su identidad, y por el otro la visión abstracta y artística de la inclusión y la diversidad de León. Foto: Cortesía campaña Juan Pablo Delgado





En el evento de arranque de campaña una de sus primeras propuestas fue la creación de lo que llamó la Universidad Municipal para la Paz y la Seguridad.



Todas las personas que trabajen en la corporación de Policía tengan una licenciatura acreditada por la Secretaría de Educación Pública a través de una currícula diseñada por especialistas en seguridad pública pero también en materia de paz positiva y de derechos humanos. No se puede entender una corporación de Policía que no respeta los derechos humanos”, expuso.



Habló de una reforma integral a la Policía para fortalecer su profesionalización y atender las condiciones laborales de los agentes y el bienestar de sus familias.

Juan Pablo enfatizó que su gobierno tendrá como base la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todas las políticas públicas que se ejecuten.

“Es momento de que los gobiernos se encarguen de garantizar nuestros derechos”.

Lamentó que el Municipio invierta lo mismo en Salud que en Comunicación Social y ofreció una especial atención a la salud mental, nutricional, sexual y reproductiva.

En economía comentó que se lanzó una encuesta para conocer las necesidades de cada uno de los sectores económicos y tener un plan real, no respuestas al aire.

Anotó que será prioridad el crecimiento urbano ordenado de la ciudad y al empresariado se le exigirá un compromiso con el desarrollo sustentable. Además de priorizar el transporte no motorizado y colectivo, el respeto a ciclistas y a peatones.

Por último planteó un gobierno digital y transformar la Dirección de Desarrollo Social (la cual por cierto encabezó en 2015) en una dependencia que sirva para recolectar datos para tomar decisiones en políticas y no dedicada al clientelismo electoral.

Para acompañarlo estuvo la senadora de MC, Patricia Mercado Castro, quien resaltó que su candidatura es un orgullo porque es un hombre transparente y capaz.



Es una candidatura que va a marcar un ejemplo en todo el país. Vamos a ganar León por el bien de los derechos humanos, de la justicia y de las libertades”, dijo Patricia Mercado.