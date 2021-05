Elecciones Salamanca 2021: Encabeza Morena encuesta

Salamanca, Guanajuato.- Si las elecciones fueran hoy, Morena ganaría la Alcaldía de Salamanca, así lo dio a conocer una encuesta realizada por la empresa Grupo Triple E.

La encuesta fue realizada en mayo a 1,500 personas mayores de 18 años, de forma personal, mediante un estudio cuantitativo, con un error estimado del +-3% y una confianza del 97%.

Al preguntar ¿Si hoy fueran las elecciones por quién votaría?, el candidato de Morena, César Prieto, obtuvo el 39% de la preferencia electoral de los encuestados.

En segundo lugar, se ubica el candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Isaac Piña, con el 28%.

En tercer lugar, de la encuesta se mostró un empate entre los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC), Diego Calderón, y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Coral Valencia, con un 7.5% cada uno.

Con una preferencia del 4.5% se ubicó el candidato del Partido Verde, Gerardo González en el quinto lugar, mientras que las posiciones 6 y 7 mostraron un empate con el 3% entre los candidatos del Partido del Trabajo, Beatriz Hernández y el Independiente, Juan Carlos González.

Asimismo, el aspirante del Partido Fuerza México, Benito Pérez, registró solo el 2% de las preferencias, quedando en el octavo lugar.

Los lugares 9, 10 y 11 de la encuesta revelaron un empate entre el PRD, con la candidata Coral Valencia; Nueva Alianza, con Alejandra Villagómez y Jaime Cabrera como candidato Independiente.

Finalmente, María Luisa Silva, candidata del Partido Encuentro Social “PES”, resultó con el 1% de la preferencia electoral de los encuestados.

AM buscó a los candidatos César Prieto e Isaac Piña para conocer su opinión al respecto, sin embargo, solo el primero de ellos respondió.

César Prieto consideró que los resultados del estudio de opinión que realizó Grupo Triple E para conocer las preferencias electorales reflejan la exigencia de los salmantinos demandan tener un gobierno honesto.

Yo creo que son los números actuales, yo no me confiaría, tenemos que lograr que esos números se dupliquen porque el PAN y el PRI están acostumbrados a hacer fraudes electorales y yo por eso le pido a la gente que no ha decidido su voto que confíen en el proyecto que representamos, son números que me llena de alegría porque vamos a la mitad del camino y vamos a seguir trabajando.