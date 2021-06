Decidieron no ir a votar por falta de tiempo y fe hacia los candidatos de Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato.- Desde primera hora, cientos de personas madrugaron para hacer fila y poder votar en estas elecciones 2021, pero hubo quienes decidieron no hacerlo, por falta de tiempo o simplemente porque los perfiles de los candidatos no los convencieron.

Para la elección de presidente municipal, diputados locales y federales en estas elecciones 2021, Karla Ramos explicó que no pudo acudir a emitir sufragio.

Karla Ramos comentó que ella no salió a ejercer su voto, ya que al hacer su cambio de credencial, la cambiaron de casilla a donde votaba anteriormente y la nueva le queda retirada, y por este motivo decidió no salir a ejercer su derecho al voto.

Yo trabajo y aparte la casilla donde me tocó votar me queda como a 25 minutos en transporte público de mi trabajo, entonces se me haría muy tarde para volver a casa y prefiero no votar, al final, en ocasiones ganan los que más votos compran, es lo que la gente dice, uno ya no cree, así que pues ojalá gane uno que sí haga algo por Salvatierra y mejore la seguridad”, comentó Karla Ramos.