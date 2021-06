San Miguel de Allende, Gto. Por COVID, tres funcionarios de la casilla 0176 no asistieron a sus actividades en la comunidad Los Frailes en San Miguel de Allende; uno más no asistió.

Esto retrasó por dos horas y media el inicio de la votación donde la mayoría de los asistentes son adultos mayores.

Desesperado, el Presidente de la casilla salió a buscar los restantes, entre la multitud de adultos se completaron los seis funcionarios por cada casilla.

Los seleccionados fueron voluntarios y una vez que comenzaron ya no podían dejar el cargo hasta terminada la votación.

“Yo me voy a rifar aunque no sepa qué debo hacer, ahorita me explican”, dijo Delia Ortega, habitante de la zona, que entre aplausos de los votantes, se hizo funcionaria.