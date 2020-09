Eligen a María Guadalupe Robles como directora de la Feria de León

León, Guanajuato.- La Feria Estatal León estrena directora general, María Guadalupe Robles León.

El Consejo Directivo del Patronato de la Feria aprobó este martes la llegada de quien fuera dos años Directora de Turismo y un año Secretaria de Economía del Municipio durante el trienio del exalcalde Vicente Guerrero Reynoso (qepd).

La leonesa ya era parte del equipo de la Feria desde la llegada del empresario Juan Carlos Muñoz Márquez a la Presidencia del Patronato. Era la Gerente de Comercialización y hace 15 días la nombraron como Subdirectora Comercial.

Entra en relevo de Rogelio Martínez Caballero, quien tomó el cargo en agosto de 2019 y solamente estuvo al frente de la edición 2020. Había sido Director de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato.

En entrevista para AM, la nueva Directora comentó que la fecha tentativa de la próxima edición es del 15 de enero al 10 de febrero, aunque todo dependerá de las definiciones de las autoridades de Salud ante el comportamiento de la pandemia.

Hasta hoy tanto el Alcalde como el Gobernador no nos han dicho nada distinto, no hemos tenido una negativa, nosotros desde el Patronato y todo el equipo estamos trabajando, planeando la Feria, no podemos parar. Todos estamos con la idea de que ojalá cuidando todos los protocolos para un evento seguro, estamos listos”.