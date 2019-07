Elogia diputado trabajo de AMLO en inauguración de módulo del ISSSTE

Celaya, Gto.- Durante la inauguración del módulo del ISSSTE en Celaya, el diputado local por Morena Ernesto Prieto Gallardo, se declaró un soldado del presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó los resultados del gobierno federal.

Recalcó que los diputados de Morena en el Congreso renunciaron al seguro médico de gastos mayores y pidieron al congreso que los registrara al sistema de salud público.

Al cuestionarle que era raro ver a un diputado local en ese tipo de eventos descartó que existieran tintes políticos y que acudió por invitación el encargado de despacho del ISSSTE en Guanajuato, Guillermo Caballero.

"No lo veo así (con tintes políticos) como representantes populares y como coordinador de un grupo de diputados en el Congreso y como vicepresidente de la junta de gobierno, esta es parte de mis tareas y actividades, no le veo nada de malo, yo no promuevo a ningún partido, no he hablado nada de origen partidista, ¡sí! lo digo con toda claridad, soy un diputado soldado de López Obrador y aquí estamos constatando los compromisos que se hicieron en campaña", señaló Ernesto Prieto.