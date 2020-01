Elvira Paniagua pide a ciudadanos ser responsables en mensajes de seguridad

Celaya.- La Alcaldesa Elvira Paniagua pidió a los ciudadanos no replicar mensajes sobre seguridad que carecen de una fuente confiable.

Y es que en mensajes de WhatsApp comenzó a difundirse información falsa sobre posibles ataques armados luego de la detención de la pareja sentimental de un líder de un grupo delictivo.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube y ayúdanos a llegar a los 100 mil

Los reporteros le cuestionaron si la ciudadanía podía estar tranquila.

Paniagua señaló que no es la primera vez que se replican este tipo de mensajes a través de redes sociales y pidió a la ciudadanía ser responsable.



No repliquen cosas que no sabemos ni de qué fuente vienen, no es la primera vez que sucede y con esto me queda claro que hay gente que no quiere a Celaya y quiere verlo dañado", aseguró.