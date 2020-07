“Empresarios no obtienen créditos, porque no quieren dar garantías”: Mauricio Usabiaga

Celaya.- Los empresarios guanajuatenses no quieren dejar en garantía alguna propiedad para solicitar los créditos que ofrece el gobierno estatal, por ello aún restan mil 550 millones de pesos de la segunda bolsa de apoyos.

Así lo aseguró el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga quien señaló que en esta segunda etapa de apoyos crediticios para hacerle frente a la crisis por el Covid-19, se ha solicitado alrededor de mil 450 millones.

Mucha gente no quiere meter básicamente una garantía, pero también no podemos regalar el dinero, porque también no alcanzaría a todos los guanajuatenses y no sería justo darle a unos y a otros no.