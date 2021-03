Empresarios ven inevitable la compra del Estadio León, piden transparentar acuerdo

León, Guanajuato.- La compra del Estadio León con recurso público no es lo deseable, pero es inevitable para recuperar la propiedad, consideraron dirigentes empresariales.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial de León y de Coparmex, Luis Gerardo González García y Alberto Ruenes Escoto, respectivamente, demandaron al Gobierno que negocien el costo más bajo posible y transparenten la compra.

Respaldaron la iniciativa del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de que el Ayuntamiento compre las seis hectáreas con recurso del Estado y del Municipio.

“Si se está buscando tener un Distrito León MX que represente a la ciudad considero que es importante que se haga (la compra), qué lástima que se tenga que comprar a quién sabe qué precio y se usen recursos públicos, pero es más importante tenerlo que no tenerlo”, opinó Luis Gerardo González.

Consideró que es un espacio símbolo para la ciudad y tiene que recuperarse. “Nunca hay un momento adecuado o no adecuado, lo importante es tenerlo”.

“Espero que puedan negociar el Estado y el Municipio para que nos cueste lo menos posible, una expropiación, no sé, porque es una propiedad de los guanajuatenses y qué mal que por artilugios legales los malos hayan ganado”, dijo.

Calificó de triste que “unos tipos vivales, a través de un fraude, se lo queden”.

El monto que representa la compra no lo conocen pero “tienen que transparentarlo”.

Desafortunadamente es ceder a un chantaje, o alguna situación así, pero tú imagínate que nos dejen ahí un edificio que no le den mantenimiento porque no tiene permisos pues no vamos a consentir que alguien lo use para otro fin que no sea para el estadio, va ser un mugrero, un basurero, es mejor tener algo digno”, dijo Luis Gerardo González García.



Alberto Ruenes, líder de Coparmex León, también consideró que adquirirlo es una decisión complicada pero es lo ideal para integrarlo al proyecto del Distrito León MX.

“Me parece que ya es inevitable, es una decisión compleja por toda la historia, pero es lo ideal el tener el Estadio León y cerrar este polígono integrando al estadio.

“Vimos algunas publicaciones el fin de semana con un exhorto válido porque al final del día se estarían saliendo con la suya (los propietarios). Ojalá que las negociaciones sean moderadas, que se transparente el monto y el cómo se va a pagar, hay muchísimas necesidades hoy y genera sentimos encontrados”, opinó.

Genera sentimientos encontrados por toda la historia, no deberíamos estar en esta disyuntiva, se tuvieron las instancias, el momento y la oportunidad para resolver la propiedad del Estadio León hace años y eso es lo que provoca la molestia”, manifestó Alberto Ruenes Escoto.