Empresarios ven regreso a semáforo rojo como un "golpe duro"

Celaya.- Tras lo anunciado por la Secretaría de Salud del Estado, en donde el próximo viernes está tentativo el regreso a semáforo rojo por la pandemia de la COVID-19, empresarios ven como un duro golpe el regreso a un posible encierro.

El secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz, aclaró que de seguir este aumento en el caso de contagios y defunciones, el viernes se registraron 61 fallecidos por este virus, el próximo viernes estarían informando sobre el cambio a rojo.

Aclaró que los comercios, empresas e industrias no podrán volverse a cerrar, pues explicó que el estado necesita economía.

Jesús Torres, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya (CCE), puntualizó que no solo los empresarios deben entender la situación sobre la COVID-19, sino que, los celayenses deben hacer conciencia.

Desde luego, son dos puntos importantes, el primer es la pandemia, mientras no estemos conscientes, no solo los empresarios, sino todos, si no estamos conscientes que estos es difícil de controlar, no hay forma de controlar más que con los cuidado, sobre todo el cubrebocas, mientras no estén conscientes de esto seguirán los problemas grandes, no se van a poder controlar, es una preventiva y una correctiva, la correctiva es cuando estás enfermo, no está bien dejarlo así, la gente se debe entender, que si no se arregla el tema preventivo, tendremos que llegar a rojo y algo más, medidas de multas o de más, necesitamos que la gente se cuide y no tenga este problema, en este sentido, solo metiendo a la gente que tenga su cuidado, y solo con una medida fuerte, esa parte debemos entender”, dijo.