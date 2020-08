Empresas celayenses enfrentan pandemia sin miedo al cambio

Celaya.- La pandemia ocasionada por el Covid-19, ha hecho que empresas de Celaya y la región, dejen de lado su principal producto y busquen alternativas para seguir adelante con sus ventas.

Algunas empresas celayenses realizaron cambios en sus productos para poder combatir la pandemia, tanto en la sanitización como en lo económico.

Tal es el caso del joven Juan Amador Cárdenas, quien es ingeniero químico de profesión y vio una oportunidad, primero de mantener segura a su familia, y después poder hacer un negocio.

Todo empezó a raíz de esta situación del Covid, empezó como una necesidad de mi casa, buscar una alternativa, porque de repente se volcó mucho esto del gel antibacterial, y tengo un contacto en una alcoholera; soy ingeniero químico y tengo noción de algunas cosas de desinfección y este tema, se me hizo fácil buscar una fórmula adecuada, y busqué el de la OMS, nunca pensé que iba empezar a vender, así empecé, uno de mis tíos publicó que los estaba vendiendo y la gente se me acercó”, explicó.

Comentó que en un principio lo realizó con frascos en casa, después buscó hacerlo más formal, y ahora busca crear su marca para darle una mayor proyección al producto.

Al principio utilice frascos de mi casa, después me di a la tarea de buscar algo con mejor presencia, alcoholeros, atomizadores, así empecé, conforme se hacían pedidos dejé de comprar poco alcohol, le invertí un poco más; el producto es a base de alcohol, glicerina, agua oxigenada y un poco de pintura, para que no se confunda en el hogar. Esto tiene un gran porcentaje de alcohol pero es lo recomendado por la OMS, esos son los ingredientes”, comentó.

Juan expresó que en un inicio fue fácil y al ver la escasez de gel, hubo muchas personas que pidieron su producto, pero hoy han bajado sus ventas porque aumentó el precio de los materiales.

Juan Amador Cárdenas comenzó a vender su producto en abril y lo hizo por las calles de Celaya, además de redes sociales.

No fue difícil, no presentó mucha dificultad, tengo material que compré durante mi carrera y con eso trabajé, la formulación ya está hecha, y con eso no fue difícil. No niego de donde es, lo pongo que fórmula es y estoy facilitando las cosas a las personas”, finalizó.