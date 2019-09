Empresas locales desaprovechan centros de investigación

León.- En Guanajuato los centros de investigación cuentan con alianzas con la iniciativa privada sin embargo las firmas no son locales ni nacionales.

Continental, Pirelli, La Carolina y Mabe, son de las pocas empresas instaladas en Guanajuato que han hecho alianzas con centros de investigación para mejoras de sus procesos.

Las empresas no están invirtiendo en tecnología, desafortunadamente, sobre todo para desarrollo tecnológico”, advirtió Bernardino Barrientos García, director de Tecnología e Innovación del CIO.

Proyectos dirigidos al sector empresarial

Anualmente el Centro de Investigación en Óptica (CIO) recibe 20 proyectos enfocados al sector empresarial, detalló. “Estas empresas tienen algo en común, son líderes en su campo, se han preocupado por la calidad”.

Bernardino Barrientos García, director de Tecnología e Innovación del CIO. Foto: Silvia Millán.

Entre las industrias que se ha vinculado el CIO están el automotriz, textil, electrodomésticos y metal mecánica. Adicionalmente han creado iniciativas de seguridad para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina trabajos insignia del departamento, destacó el investigador.

Para la compañía Mabe realizaron mejoras enfocadas en la eficiencia de sus productos; en el caso de La Carolina está relacionado con la medición de color en textiles, explicó. Si bien se vinculan con empresas, su principal tarea es desarrollo de investigación científica.

Próximos proyectos

Buena parte de los proyectos que llegan al CIO son por iniciativa de las empresas. De momento tienen dos proyectos en puerta para la Marina y Sedena.

En el CIO cuentan con servicios de tecnología, por año atienden 150 empresas, tienen disponibles 6 laboratorios en los que colaboran 30 investigadores.

Anualmente el CIO recibe 20 proyectos enfocados al sector empresarial. Foto: Silvia Millán.

Barrientos García refirió que de 2005 a 2008 las empresas se acercaban por iniciativa propia a los centros de investigación, sin embargo eso cambió cuando el Gobierno federal las dejó de apoyar.

País en desarrollo

“Se hizo como una tradición el gobierno me va a ayudar. Romper esa condición es difícil, es bueno que el gobierno ayude porque estamos en un País en desarrollo”. Se tenían proyectos tecnológicos pero esos desarrollos iban acompañados de un recurso gubernamental ahora esta condición a ido a menos, refirió el Doctor.

Esta situación se acentúa con el actual gobierno, por el cambio en la asignación de apoyos a las empresas. Los meses de espera en la definición de apoyos a la iniciativa privada detuvieron igualmente la vinculación, explicó el especialista.

El académico refirió que hace treinta años no se invertía mucho en tecnología, porque se tenían ganancias relativamente altas, eso no incentivaba. Cuando se abre el País a los productos extranjeros muchas compañías no lograron sobrevivir.

Aplican conocimiento

Aprovechar el desperdicio de los neumáticos (polvo de llanta) para hacerlo útil en otros productos es una de las ideas que se pueden convertir en negocio a partir de la investigación refirió, Ricardo Guerra Sánchez.

El titular de Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (Ciatec), destacó que ese centro es uno de los que más patenta en la región. Al año en promedio generan 75 proyectos enfocados en una necesidad definida.

Doctor Ricardo Guerra Sánchez. titular del Ciatec. Foto: Silvia Millán.

Actualmente colaboran con Pirelli en un par de proyectos para la Industria 4.0, en desarrollo de software y hadware.

Deportistas

A esta iniciativa se suman dos diseños industriales en el área automotriz, seis para cuero y calzado, cuatro en construcción y cinco en temas comerciales marca Ciatec.

Otro ejemplo es el trabajo para resolver problemas que presentan los deportistas que hacen senderismo, caminatas largas, evitando que se concentre la humedad en sus pies, crearon una plantilla que permita hidrofuga.

También para los futbolistas diseñaron un análisis de la marcha relacionado fracturas, los equipos Pachuca y León ya están trabajando con este proyecto.

Otras áreas

En otra área como lo es la construcción crearon métodos de simulación para la industria ladrillera, mejoraron la cocción para que pudiera tener un apartado sostenible.

Adicional a estas iniciativas al interior del centro crearon un programa de proyectos internos de incubación que de momento no tienen un sector definido, pero que les ven viabilidad de ser aplicados más adelante.