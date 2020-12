En 2021, estudiantes de Guanajuato deciden si estudian en aulas o desde casa

Guanajuato.- Para febrero del 2021, el estado de Guanajuato podría regresar a las clases presenciales con un mecanismo voluntario.

Es decir, los alumnos y maestros decidirán si asisten a las aulas o si continúan trabajando desde casa, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El mandatario explicó que en este mecanismo se impartirán clases presenciales y por vía remota, por lo que nadie estaría obligado a retornar a las aulas, al menos que por su propia voluntad lo decida.

Aplica para todos

Diego Sinhue adelantó que este formato aplicaría para todos los niveles académicos y que la Secretaría de Salud de Guanajuato está analizando las zonas del Estado en donde el comportamiento de la pandemia de coronavirus no sea tan agresivo para poder regresar a las clases presenciales.

Estamos también ya viendo un posible regreso voluntario a partir del próximo año. Voluntario tanto como para profesores que tienen algunos de los riesgos, con el tema de diabetes, obesidad, hipertensión. También para alumnos porque hay papás que no quieren llevar a los alumnos. Pero vamos a valora un regreso voluntario”, dijo en entrevista.

Descarta confinamiento

Agregó que, si bien hay altas posibilidades de un regreso al rojo en el Semáforo Estatal Covid, no habría un nuevo confinamiento y tampoco se paralizarán las actividades económicas.

“Ojalá que no (regresemos al rojo), depende mucho de cómo nos sigamos cuidando con el tema de cubrebocas y el gel. Yo lo he dicho y lo reitero, no vamos a parar la economía, sería un grave error. Pero sí podemos evitar ciertas aglomeraciones o eventos, que si bien es cierto son importantes, no generan una derrama económica. Hay que darle privilegio ahorita a la salud y luego a la economía."

Sí podríamos restringir algunas cosas, pero no volveríamos a cerrar la industria, ni buscaríamos otra vez ese confinamiento. Inclusive ya la Organización Mundial de la Salud recomienda evitar ese confinamiento, y nosotros no estaremos apostando por ellos. Sí tomaremos algunas medidas si se pasara a semáforo rojo, pero no sería parar la economía”, concluyó.

AM