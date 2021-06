León, Guanajuato.- Ya se cumplen más de dos meses sin agua para los vecinos de la colonia Bellavista, quienes hartos de reportar y denunciar la falta de servicio, han optado por encarar a personal de Sapal y aún así no les dan solución. "Eso sí, lo que nunca faltó fueron los cobros", denunciaron.

La falta del agua que suministra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) empezó en abril, pero las fallas en la presión se han presentado desde enero de este mismo año, en domicilios ubicados en las calles Tabasco, República de Chile, Chiapas, Alaska, entre otras.

“Ni una gota cae desde abril y a nadie hacen tonto, este problema lo tiene toda la colonia y hay otras igual o peor”, dijo en tono enfurecido Alberto Hernández, a quien no le han dejado de cobrar dicho servicio a pesar de no tenerlo.

Van cinco reportes y varios encaramientos con personal de la dependencia y todo sigue igual.

“Yo ya no sé si solo se están burlando de nosotros o qué está pasando, yo sigo pagando más de 200 pesos mes con mes y no nos llega el agua, ya no sabemos a quién marcarle ni a quién reclamarle”, señaló el afectado.

"He ido personalmente en dos ocasiones a las oficinas de Torres Landa y de nada ha servido, reportes he puesto también y muchos folios me han dado, pero eso no arregla nada”.

Otra afectada, la señora Pita del Carmen, es dueña de una estética y exige que lo que gasta en pagar pipas, se lo bonifiquen en los recibos, pues el gasto que le provoca la falla de Sapal es tres veces más de lo que consumía normalmente.

“¿Qué les reclamó, si no tener agua se los he reportado cuatro veces? Ya no sé ni cómo explicárselos, ahora resulta que se me está yendo lo que gano en pagarle a la pipa”, cuestionó.

Las razones que refiere Sapal por la falla en el suministro son varias según vecinos, sin embargo de soluciones no les dicen nada.

La única razón en la que se han puesto de acuerdo los de la oficina, y los que vienen aquí, es que en el pozo Colombia, en las covachas. Hay bajo nivel de agua, pero si saben la causa ¿por qué siguen sin darle solución?”, agregó Alberto Hernández.

“Espera” Sapal normalizar servicio “en próximas horas”

En respuesta, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) informó que ya trabajan en las afectaciones del suministro de dicha zona, por lo que fue necesario interrumpir el bombeo de la red durante varias horas.

“Esta acción se realizó para mejorar el servicio en la zona y brindar un suministro continuo y de calidad.

Ya se tiene monitoreo de la recuperación del nivel en la colonia y debido a que el sector es uno de los puntos elevados, se requiere un poco más de tiempo para que el servicio se recupere en su totalidad, esperamos que en el transcurso de las próximas horas se vaya normalizando el suministro”, indicó Sapal en un comunicado.

MCMH